Efter kritik: Malmö ger svar på tal

Malmös styre har anklagats för att vara ointresserat av näringslivet. Men vid en pressträff under måndagsmorgonen gavs svar på tal: det är i Malmö som jobbtillfällena ökat mest.

Den lokala näringslivsprofilen Dan Olofsson har i flera omgångar kritiserat Malmö stads ledning för att vara ”ointresserat av näringslivet” och han har även lobbat för att kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) borde ersättas av Landskronas dito, Torkild Strandberg (L).

Karl McShane, Katrin Stjernfeltd Jammeh och Micael Nord

Vid en pressträff under måndagsmorgonen presenterade Katrin Stjernfeldt Jammeh siffror som antyder en betydligt mer positiv bild av Malmös tillväxt.

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, sammanställd av utredaren Karl McShane, visar att mellan 2020 och 2025 har antalet arbetstillfällen i Malmö ökat med drygt 12 procent, vilket motsvarar över 15 000 nya jobb.

Snabbare ökning än i andra storstäder

Ökningstakten är därmed snabbare i Malmö än i de andra storstäderna, Stockholm och Göteborg, som vuxit med 6 respektive 9 procent under perioden. Det är även snabbare än riket som helhet, vars tillväxttakt varit 5 procent.

— Det vi ser är att det varit en exceptionellt stark utveckling sedan pandemin. Trenden att Malmös tillväxt varit starkare än övriga storstäder sedan 2000 har ökat sedan pandemin, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

De fem branscher som har vuxit mest är kreditinstitut och försäkringsbolag (30 procent), hotell restauranger (26 procent), transport- och magasineringsföretag, bolag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (18 procent) samt informations- och kommunikationsföretag (18 procent).

Tillväxt i tillverkningsindustrin

Samtidigt har något förvånande tillverkningsindustrin vuxit med 12,3 procent.

— Det är en väldigt stark ökning och är något som jag tror många människor inte helt fångat. Utifrån debatten och hur man beskriver Malmö är det inte den uppfattningen man har över utvecklingen.

Statistiken visar också att det är Malmö som står för den stora tillväxten i regionen. Hela 55 procent av tillväxten i Skånes näringsliv skedde i Malmö under perioden. Men Malmö har inte varit den snabbast växande kommunen i Skåne – det har Bjuv, Klippan och Svalöv varit.

Dan Olofsson

Landskrona, som av Dan Olofsson pekats ut som förebilden för hur Malmö borde växa, hade snabbare tillväxttakt än Malmö under 2025, vilket var första gången sedan 2021 enligt utredningen.

Dan Olofsson var inbjuden till ett Rapidus-event för bara ett par veckor sedan och uttryckte där sin kritik mot Malmö stad, som enligt hans åsikt inte lyssnar på de stora företagen i staden. Huruvida man ska tolka den presenterade statistiken som svar på tal på Dan Olofssons kritik vill Stjernfeldt Jammeh inte svara på. Men hon lyfter gärna Malmö stads sätt att arbeta flexibelt och dynamiskt med näringslivet.

— Man ska uppleva att staden är på tå. Och där är det viktigt att vi aldrig slår oss till ro, utan är framåtlutande. Och det är viktigt att man ser hur utvecklingen faktiskt är – vi kan inte ha en statisk grupp representanter ur näringslivet där vi bara för dialog med dem.