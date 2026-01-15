Techprofilerna återförenas i Elva11

Elva11-grundaren Jim Roslund tar in parhästen och serieentreprenören Sam Aston i bolaget. Tillsammans grundade de Additude. “Vårt samarbete är som ett äktenskap.”

Sam Aston ansluter till IT-konsultbolaget Elva11 som “president”. Men det handlar inte om något vd-byte. Jim Roslund är fortsatt vd i bolaget som han startade i början av förra året.

Sam Aston & Jim Roslund

– Jag kommer fortsatt att sitta kvar i bolagets styrelse. Rollen som president innebär att jag kommer att stötta Jim i både strategiska och operationella frågor. Det är en fri roll som kan liknas vid en vice vd, säger Sam Aston.

– Det är extremt krävande att bygga bolag, både tidsmässigt och emotionellt. Med Sam i bolaget blir det ett delat ledarskap där vi kan stötta varandra, säger Jim Roslund.

Syftet med värvningen är att accelerera bolagets tillväxt inom AI och modern mjukvaruutveckling. Enligt de båda branschveteranerna skiftar företag runt om i Europa snabbt från traditionella konsultmodeller till integrerade, AI-drivna projektteam. En omställning som håller på att omforma branschen.

– Marknaden utvecklas snabbt. Den klassiska modellen med isolerade konsulter börjar kännas föråldrad. Marginalerna är pressade, konkurrensen är hård och företag behöver verklig vägledning i hur de ska påbörja sin AI-resa, säger Jim Roslund.

Som en del av detta skifte förbereder sig Elva11 för nästa steg: Att expandera till nya tjänsteområden, fortsätta sin tillväxtresa och utvärdera potentiella förvärv som kan stärka både kapacitet och marknadsräckvidd. Planen är alltså att skala upp snabbare både nationellt och globalt.

Mångårigt samarbete

Innan sommaren i fjol säkrade Elva11 20 miljoner kronor i en investering från Tech Universal Ventures (TUV) i Dubai.

– Investeringen ger Elva11 tillgång till internationella marknader, värdefulla nätverk och djup operativ expertis, sade Jim Roslund till Rapidus då.

Och nu ser det ut som om partnerskapet bär frukt.

– TUV är en bra partner och det är mycket på gång där. Vi vill bygga ett svenskt bolag som är anpassat för en global marknad och tillsammans med TUV finns det en stor potential att göra det, säger Roslund.

Sam Aston är techentreprenör, vd och investerare med mångårig erfarenhet av att bygga och skala IT- och mjukvarubolag. Han har haft centrala roller i att grunda och utveckla flera teknikdrivna verksamheter, bland annat som vd för Netset, Epsilon IT, Apptus och Additude. Det sistnämnda bolaget byggde och skalade han och tillsammans med Jim Roslund. De båda är även partner i medtech-bolaget Starfish of Sweden.

– Vi har verkligen väldigt roligt när vi bygger saker tillsammans. Den sortens positiva energi, passion och glädje brukar smitta av sig, säger Jim Roslund. Och Sam Aston avslutar:

– Vårt samarbete är som ett äktenskap, där man växeldrar och stöttar varandra hela tiden. Har någon en sämre dag eller eventuella kunskapsluckor så har vi varandra.