Dämpar oron: ”Vi har motståndskraft”

Var lugn, följ din strategi och betänk att Europa är en trygg hemmamarknad. Det är beskeden från Nordeas chefekonom Annika Winsth som på onsdagen gästade Malmö.

På onsdagen lanserades Exportlyftet, ett nytt initiativ för företag i Skåne. Det riktar sig till verksamheter som vill utveckla sin internationella affär. Syftet är att bygga en mötesplats för internationell tillväxt i Malmö.

Företag, experter och organisationer som jobbar med export samlades på Slagthuset. Budskapet var tydligt: satsa på Europa. Och näringslivet ska sluta gnälla. Omvärldsläget är som bekant turbulent, men trots det är världshandeln motståndskraftig.

Men för skånska bolag som vill exportera gäller det att verkligen göra sin hemläxa. Läs på, måla upp olika scenarion och följ din strategi. Det var ett av budskapen från Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Keep calm and carry on

– Vi befinner oss i en turbulent geopolitisk situation. Samtidigt är det de nordiska länderna som har bäst förutsättningar att hantera turbulensen. Vi har starka statsfinanser och överlag en enorm styrka när det gungar, sa Annika Winsth.

När det gäller export av svenska och skånska varor och tjänster sa hon:

– Världsläget, särskilt kriget i Iran, gör självklart att bolagen påverkas och aktiemarknaderna är stressade över vad som händer. Men vi kan inte styra Trump, utan hans handlingar är något vi måste förhålla oss till.

– Mitt råd till svenska bolag som vill exportera är därför att tänka på närområdet för export. Exempelvis har Polen och Baltikum är jättemarknader som är väldigt framåtlutade med hög tillväxt. Tänk närområde och blicka inte för långt bort.

Vi måste alltså vända blicken mot Europa.

– Som läget är nu så är det EU, vår inre marknad, som vi kan påverka. Det finns inre hinder, men lyckas vi ta bort dessa så har företagen väldigt många att sälja till. Vi måste öka närvaron i Bryssel. Här tycker jag att näringslivet har varit för gnälligt. Många klagar på att EU är tungrott, men det är i Bryssel som diskussionen finns och där besluten fattas.

Business Swedens vd Jan Larsson är inne på samma spår.

– Jag är faktiskt förvånad över hur starkt svenska företag går. Till stor del beror det på att EU är en viktig exportmarknad för oss. Exporten till USA är 8 procent, till Kina 3 procent och till övriga världen är det en relativt liten andel. Exporten till EU är däremot 55 procent.

– Jag skulle säga att Europa är helt safe för export. Visst finns det utmaningar med många länder, regelverk och politik. Men Europamarknaden är en oslipad diamant och det är hit vi ska vända blicken.

Samtidigt har Europa medvind gällande frihandelsavtal, vilket öppnar upp för svenska exportföretag.

– EU har nu frihandelsavtal med bland annat Australien, Indien, Brasilien Argentina, Uruguay Paraguay och Indonesien. Det innebär att vi når hälften av alla människor i världen. Det öppnar upp för en enorm handelsmarknad.

Jan Larsson radade också upp fem trender som präglar världsmarknaden i år:

1. Den globala handeln är sargad men inte bruten. WTO lever vidare och vi behöver anpassa oss till det nya världsläget.

2. USA-Kina-konflikten är det nya normalläget, en permanent friktion där handel används som vapen.

3. Det pågår en kapplöpning om teknik, energi och naturtillgångar. Från retorik till konfliktarenor. Här är Kina ledande på flera områden.

4. Leveranskedjor omvandlas och geopolitiken påverkar. Resiliens står i fokus, alltså förmågan hos samhällen eller system att stå emot, återhämta sig från och anpassa sig till kriser och svåra förändringar.

5. Omvärldsläget blir ett geopolitiskt uppvaknanden, där EU står allt mer på egna ben.

Tepe slår omsättningsrekord

På plats på Exportlyftet fanns även Tepe Munhygiensprodukters vd Hanna Hageberg Hammar, som delade med sig av bolagets exportresa.

Alla Tepes produkter produceras i Malmö och bolaget finns idag genom distributörer, partners och dotterbolag i 80 länder. Preliminära siffror för fjolåret visar att Tepe passerar 1,5 miljarder i omsättning.

– Export har varit helt avgörande för vår tillväxtresa. För de bolag som funderar på export säger jag bara: våga. Vi har gått på en del minor men skulle inte vara där vi är idag om vi inte vågat, sa Hanna Hageberg Hammar.

Bakom Exportlyftet står Exportcenter Syd, tillsammans med Business Sweden, Exportkreditnämnden (EKN), Enterprise Europe Network, Sydsvenska Handelskammaren, Almi och Region Skåne.