”Omvärldsoron det nya normala”

Skånska konsulter vittnar om friska vindar på marknaden med kunder som nu börjar investera igen. Rapidus har ringt runt till några av regionens konjunkturkänsliga branscher som ger en samstämmig bild: Vändningen är nära.

Det Malmöbaserade industridesignbolaget Zenit Design lämnar två tuffa år bakom sig och läget är enligt vd Jonas Svennberg ”betydligt bättre, men inte fantastiskt”. Kundkretsen består av välkända storföretag som till exempel Essity, Axis och Husqvarna.

– Vi har haft två år som varit fruktansvärt jobbiga och så har det varit fram tills nyligen. Det har varit tufft fram till skiftet Q3/Q4. Då såg vi, tillsammans med flera andra småkonsulter, ett skifte.

Jonas Svennberg säger att de senaste åren har präglats av en tydlig trend: Det har funnits många bolag som har haft behov av hjälp samt att de har haft pengar, men dessa bolag har inte vågat ta några beslut på grund av det globala världsläget. Samtidigt har konsultbolag som Zenit suttit på resurser men inte haft något att göra.

Jonas Svennberg

– Läget nu är inte fantastiskt, men det är stor skillnad. Det beror inte på att osäkerheten är borta, utan på att dagens läge är det nya normala.

– Man kan inte längre sitta still och avvakta, man måste agera så att konkurrenterna inte springer om en. Min känsla är att man helt enkelt vant sig vid läget.

2024 omsatte Zenit 37 miljoner kronor, resultatet blev minus 2 Mkr. Siffrorna för fjolåret är inte helt klara, men enligt Jonas Svennberg handlar det om liknande siffror.

– Vi har haft negativt resultat både 2024 och 2025, nu måste det vända det här året. Till slut blir det ju en likviditetsfråga, det är tufft.

”Mycket positivare”

Leif Lindau, vd på kommunikationsbyrån Navigator, är inne på liknande tankar. Det oroliga omvärldsläget till trots vill kunderna inte vänta längre.

Leif Lindau

– Man har lite grann känslan av att man har checkat in och diskonterat det som det nya normala och att man kan inte vänta. Det är en mycket mer positiv bild idag än vad det var för ett år sedan, säger han och fortsätter:

– Det känns som att i oktober började det ske något, lite positivare inställning och lite mer förfrågningar. Och det känns som att den trenden har fortsatt. Just nu så tycker jag att det känns positivt inför 2026.

”Psykologiskt försvar behövs”

Jens Grip, koncernchef för kommunikationskoncernen Sjöbergska Huset, upplevde att marknaden vaknade till liv i höstas men att vinterdeppen sedan tog över. Han tycker att både Skåne och Sverige, trots det nya normalläget, är för känsligt för nya oroligheter i omvärlden.

Jens Grip

– Marknaden kom igång igen i höstas men återhämtningen kom av sig. Jag skyller på geopolitisk oro och på kylan, säger Jens Grip, vd för kommunikationskoncernen Sjöbergska Huset, och utvecklar:

– Vi är för dåligt rustade som IT-land mot stora förändringar. Vad tror du till exempel skulle hända om Microsoft och Apple plötsligt slutade leverera molntjänster? Vi behöver ha ett starkare psykologiskt försvar och det får vi bara genom att göra saker, investera och genom att hålla igång eventglädjen. Något som inte hjälper är passivitet och jag tror att många är trötta på att vänta på vändningen. Därför tror jag att återhämtningen kommer igång till våren igen när vädret är lite mer energigivande.

”Malmö är sist på bollen”

Även Carl Kylberg, chef för arkitektbyråns Fojabs kontor i Malmö, är något mer återhållsam i sin analys. Hans spaning är att beställarna i en osäker omvärld gått från att tänka vinstoptimering till riskminimering, och på den punkten ser han inget skifte.

– Det börjar väl hända lite grann på bostadsmarknaden, men det är ju ingen som tror att vi någonsin kommer komma tillbaka till så som det var för fem år sedan. Och det är kanske sunt när vi trots allt blir färre i Sverige.

Dessutom ligger Skåne längre bak i kön än landets båda andra storstadsregioner när det gäller bostadsbyggandet.

– Vi ser ju att det börjar lossna i Stockholm. Jag tror att det kommer att lossna i Göteborg om kanske ett halvår, men vi är sist på bollen. Det är ett år framåt innan vi känner att det börjar bubbla ordentligt igen.

Istället är det samhällsfastigheter som fortsatt får väldigt starkt framåt, framförallt vad gäller försvarsmakten, kriminalvården och polisen.

– Om man till exempel pratar med fastighetsägarna i Lund märks det jättetydligt att det långsamt går från medicin, som nu etablerar sig i Köpenhamn, till att mer och mer bli en försvarsteknologisk forskningshub.