Vd:ar griper efter halmstrån

I avsaknad av korta triggers siktar vd:arna för de skånska börsbolagen på de långa trenderna: försvar, demografi och klimatet. Det framgår när Rapidus läser de nya årsredovisningarnas vd-ord.

Catenas vd Jörgen Eriksson är nöjd med fjolåret. Hans förhoppning är att tillväxten ska öka även i år och det finns trender som pekar i rätt riktning.

”Nya typer av logistiklösningar nära kund är en följd av urbaniseringen och efterfrågan på mer individanpassade leveranser ökar. Klimatförändringarna tydliggör behovet av fungerande handel och varuflöden men bidrar också till ökad sårbarhet. Logistiken, och förmågan att optimera flöden med minimal påverkan för det totala resursuttaget, spelar en alltmer central roll och kraven på transparens i det logistiska nätverket ökar”.

Catenas förvaltningsresultat ökade till 1,6 miljarder kronor 2025 och hyresintäkterna steg med 21 procent. Aktien föll knappt 5 procent på börsen under fjolåret.

Sverker Lindberg, vd Haki Safety

Haki Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och lösningar för människor som arbetar i krävande miljöer. Vd Sverker Lindberg är inte nöjd med fjolårets lönsamhet, men han ser trender som kan vara gynnsamma framåt.

”Med befolkningstillväxt kommer det att finnas behov av att förbättra och bygga ut infrastrukturer, initiera nya hållbara energi- och industrisatsningar samt effektivisera både bostäder och kommersiella fastigheter”.

”En tilltagande urbanisering leder till förtätningar av innerstadsmiljöer och för det krävs arbeten på höga höjder, med tillkommande säkerhetskrav. En växande medelklass ökar efterfrågan på resor där transporter med flyg och tåg väntas öka”.

Bolagets omsättning för 2025 uppgick till knappt 1,2 miljarder kronor. Årets resultat blev 34 miljoner kronor. Aktien sjönk 13,7 procent under året.

Jenny Sjödahl, vd Ependion

Ependions vd Jenny Sjödahl skriver i årsredovisningen om nytt fokus och ”aktiv bearbetning av försvarsindustrin” genom dotterbolaget Westermo under 2026. Även hon skriver i generella ordalag om ”försiktig optimism” trots att ”osäkerheten i omvärlden består, med möjlig påverkan på vår affär i det korta perspektivet”.

Ependion, tidigare Beijer Electronics, rapporterade något minskad omsättning 2025, till 2,2 (2,3) miljarder kronor. Rörelseresultatet minskade till 232 (251) Mkr. Aktiekursen gick från 101,2 till 113 kronor, efter ha toppat på 142,4 kronor i april.

Andréas Elgaard, vd Arjo

Medicinteknikbolaget Arjo pekar på starka drivkrafter, som en åldrande befolkning och ökat behov av vård i hemmet. Den nyligen tillträdde vd:n Andréas Elgaard flaggar också för en strategisk omstart.

”För att bygga vidare på våra styrkor och samtidigt rusta oss för att framgångsrikt navigera förändringarna i vår omvärld, har vi påbörjat arbetet med att definiera nästa fas i bolagets resa”, skriver han i bolagets årsredovisning.

En ny strategi är under framtagande efter att implementeringen av vissa satsningar gått långsammare än planerat i en mer osäker omvärld.

Bolaget omsatte 11 miljarder kronor under 2025, ned något från året innan, medan rörelseresultatet sjönk till 675 Mkr (893). Aktien backade 11,8 procent.

Juha Mört, ordförande Careium

Doro-avknoppningen Careium, tillverkar trygghetslarm. Nya vd:n Tove Christiansson tillträder först den 1 juni i år. Bolagets styrelseordförande Juha Mört, som tillträdde under det gångna året, skriver i årsredovisningen att tillväxten i branschen drivs av demografiska förändringar och teknikutveckling:

”Europas befolkning åldras och vårdsektorn genomgår grundläggande förändringar genom digitalisering och innovation”, Han skriver vidare att Careium ska ta ”en aktiv roll i branschkonsolideringen” på europeisk nivå.

Careium rapporterade minskad omsättning under 2025 till 854,1 (870,7) Mkr. Rörelseresultatet föll till 49,2 (84,0) Mkr. Aktien inledde året på 30 kronor och pekade i mars på 36,4 kronor innan den föll tillbaka till 23,8 kronor vid årets slut.

Sven Kristensson, vd Nederman i Helsingborg

Enligt Nederman präglades fjolåret av tullhot och geopolitisk osäkerhet, vilket bidrog till lägre industriinvesteringar globalt och därmed påverkade efterfrågan på industriell luftfiltrering.

”Vi fortsätter att stärka vår ledande position i en marknad där osäkerheten är fortsatt stor, men signalerna något bättre. Liksom alla industribolag påverkas vi på kort sikt av ekonomiska cykler och kundernas investeringscykler. Samtidigt är de långsiktiga drivkrafterna tydliga: strängare miljökrav, hälsorisker och industrins behov av effektivare produktion ökar efterfrågan på produkter för ren luft och avancerade lösningar.”, kommenterar han.

2025 omsatte Nederman 5,8 miljarder kronor, rörelseresultatet blev 504 miljoner kronor. Bolagets aktie gick ner 23,9 procent under fjolåret.

Marie Bengtsson, vd Advenica

Cybersäkerhetsbolaget Advenicas koncernchef Marie Bengtsson skriver i sitt vd-ord att bolaget har fördel på marknaden av att vara svenskt i ”en orolig värld med globala och regionala motsättningar och ibland ifrågasatta lojaliteter”.

Utöver försvarssektorn ser Advenica ökad efterfrågan från såväl industrin som myndigheter och infrastruktur-aktörer som elbolag:

”Lagar och direktiv, och en ökad medvetenhet kring behovet av att skydda kritisk information hos dessa kunder, (…) gör att vi fortsatt ser goda affärsmöjligheter inom dessa segment.”

Omsättningen ökade till 203,3 (162,2) Mkr under 2025, med ett rörelseresultat på 18,7 (6,3) Mkr. Aktiekursen gick från 9,82 i början av januari till 19,7 vid utgången av 2025, efter att som högst stått i 28,9 kronor på sommaren.

Hermann Haraldsson, vd Boozt

E-handelsjätten Boozts vd Hermann Haraldsson kallar 2025 ”ett övergångsår, där bolaget bland annat genomförde en nödvändig lagerrensning, skärpte verksamheten och effektiviserade organisationen”.

”Prognosen för 2026 baseras på fortsatt operativ stabilitet på den nordiska marknaden. Detaljhandelslandskapet är dock alltmer oförutsägbart på grund av ökade geopolitiska spänningar. Den senaste tidens eskaleringar inom handelspolitik och nya regionala osäkerhetsfaktorer har tillfört betydande risker i försörjningskedjor och skulle snabbt kunna påverka det nordiska konsumentförtroendet. Följaktligen återspeglar prognosen för 2026 den nuvarande visibiliteten, men är i sig föremål för dessa externa faktor”, skriver Haraldsson.

Boozt omsättning 2025 blev 8,3 miljarder kronor och rörelseresultatet blev 404 miljoner kronor. Aktien steg cirka 11 procent.

Tommas Davoust, vd Lime Technologies

Tommas Davoust tog över vd-stolen i Lime Technologies kring årsskiftet. I vd-ordet är det fokus på att bygga affären och bolagets olika affärsområden. Den framåtblickande biten handlar, inte helt överraskande, om AI.

”Den AI-drivna effektiviseringen förändrar vår affärsmodell. Vi har under ett par år haft en relativt låg tillväxt inom konsultverksamheten, delvis på grund av ett dämpat marknadsklimat, men också för att vi med smart teknik har snabbat upp våra tekniska implementeringar – en effektivisering som AI nu tar till en ny nivå. Vi kan därmed leverera ännu mer kundvärde på färre timmar, vilket gör oss mer konkurrenskraftiga och förflyttar intäkter från konsulttjänster till mjukvara”.

Limes omsättning för 2025 uppgick till 740 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 146 Mkr. Aktien gick ner 22,1 procent under fjolåret.

Peab, vd Jesper Göransson

Byggkoncernen Peabs vd Jesper Göransson beskriver ett stabilt orderläge inför 2026 och fortsatt goda marknadsutsikter i Norden, drivet av ökade infrastruktursatsningar och offentliga investeringar.

”Totalt sett är utsikterna på de nordiska bygg- och anläggningsmarknaderna positiva för 2026. Peab har en verksamhet som i vissa delar gynnas av osäkerheten i omvärlden och de pågående satsningarna inom polisen, kriminalvården, de säkerhets- och försvarsrelaterade projekten samt de tillhörande infrastruktursatsningarna”, skriver vd Jesper Göransson.

Samtidigt kvarstår en tudelad marknad, där anläggning och industriverksamhet utvecklas starkt, medan bostadsmarknaden fortsatt är svag även om tecken på stabilisering syns.

Peab omsatte 58,6 mdkr under 2025, i nivå med året innan, medan rörelseresultatet sjönk något till 2,6 mdkr. Aktiekursen steg med 9,4 procent under året.

Simon Østergaard, vd Cellavision

”När vi går in i 2026 är vi väl positionerade genom att fortsätta utveckla vår innovationspipeline, ha en beprövad affärsmodell och ett tydligt fokus på långsiktigt värdeskapande”, skriver vd Simon Østergaard.

Inför 2026 lyfter diagnostikbolaget Cellavision fram en stabil och växande efterfrågan på digital cellmorfologi, trots en omvärld präglad av geopolitisk osäkerhet. Bolaget nämner också det strategiska partnerskapet med japanska diagnostikbolaget Sysmex, som ger global räckvidd och stödjer kommande lanseringar. Bland annat planeras lanseringen av en ny applikation för benmärgsanalys samt en uppgraderad mjukvaruplattform.

CellaVision ökade omsättningen till 759 MSEK under 2025, motsvarande en organisk tillväxt på 9 procent, medan rörelseresultatet steg till 202 MSEK (178). Aktien föll under året med 25,7 procent.

Det finns också de som helt avstår från framåtsyftande kommentarer. Bland dem finns de allra största, Alfa Laval och Trelleborg.

Peter Nilsson, vd Trelleborg

Gummikoncernen Trelleborgs vd Peter Nilsson framhåller att lönsamheten i bolaget varit stabil, trots osäkerheten i omvärlden. Handelskriget har påverkat Trelleborg-koncernen begränsat, skriver han.

”Däremot är de indirekta effekterna svårare att bedöma – hur våra kunder påverkas av förändrade handelsvillkor och hur det i sin tur påverkar deras investeringsvilja. Därför optimerar vi kontinuerligt vår produktion utifrån den skiftande efterfrågan och fortsätter att stärka våra regionala plattformar för att kunna stödja våra kunder på bästa sätt, oavsett var de befinner sig,” skriver Peter Nilsson.

Han betonar samtidigt att Trelleborg står starkt rustat för framtiden och inte ser behov av några större strategiska förändringar.

Trelleborg omsatte 34,3 mdr, ingen nämnvärd förändring jämfört med året innan, och gjorde ett ebit-resultat på 5,3 mdr, även det i nivå med 2024. Aktien slutade året med en uppgång på 2,3 procent.

Tom Erixon, vd Alfa Laval

För att hitta något med innehåll fick Rapidus lämna årsredovisningen och istället titta på kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet.

Inför 2026 ser Alfa Laval en fortsatt stark efterfrågan, särskilt kopplad till energiomställning och datacenter, och har beslutat om nya investeringar för att möta tillväxten.

”Den exceptionella efterfrågan på datacenter har förberetts under de senaste åren, och ett ytterligare investeringsprogram på 1 mdr har nyligen godkänts” skriver vd Tom Erixon.

I oktober 2025 höjde Alfa Laval sina finansiella ambitioner, med ett nytt mål om 7 procents årlig omsättningstillväxt och en rörelsemarginal på 17 procent över en konjunkturcykel, medan målet om minst 20 procents avkastning på sysselsatt kapital ligger fast.

Alfa Laval gjorde ett rekordår 2025, med en omsättning på 70 mdkr, en ökning på 4 procent (8 procent organisk tillväxt) och en justerad EBITA på över 12 mdkr. Trots ett rekordår gick aktien under året ner 1,2 procent.

Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs

Vd Ulrika Hallengren skriver i årsredovisningen om ”försiktig optimism” inför 2026, och menar att bolaget kommer att få ”viss draghjälp” när ekonomin i stort förbättras. ”Inflationen är under kontroll, räntorna har sjunkit och tillväxtutsikterna förbättras”, skriver hon vidare.

Wihlborgs redovisade hyresintäkter på 4,4 (4,2) miljarder kronor för 2025, med ett förvaltningsresultat på 2,0 (1,8) miljarder kronor. Aktiekursen sjönk under året från 105,2 till 91,25 kronor vid årets slut.

Christopher Norbye, vd Beijer Ref

Kyl- och värmebolaget Beijer Refs Vd Christopher Norbye flaggar i vd-ordet för att Beijer Ref ska fortsätta växa med hjälp av förvärv. ”Förvärvspipelinen är fortsatt god och ger förutsättningar för fortsatt expansion”, skriver han.

Omsättningen ökade till 37,1 (35,7) miljarder kronor 2025. Rörelseresultatet var oförändrat 3,6 (3,6) miljarder kronor. Aktien inledde året på 165,35 och avslutade på 149,10 kronor.