Stororder för nygammal vd

En ny order ska ge minst 115 miljoner kronor över tre år till nanoteknikbolaget Obducat, som förra året omsatte under 50 Mkr med rejäl förlust. Samtidigt är den tidigare petade vd:n Patrik Lundström numera tillbaka.

Obducat tillverkar och säljer utrustning inom nano- och mikrolitografi, men bedriver också kontraktstillverkning. Den nya ordern avser just Lundabolagets så kallade Foundry-verksamhet, där man tillverkar de aktuella komponenterna åt kunden med hjälp av den egenutvecklade teknologin.

Ordern kommer enligt ett pressmeddelande från ”en befintlig europeisk kund inom fotonik, med leveranser som riktas mot försvarsindustrin”, och ersätter ett tidigare avtal från 2023 som var värt till cirka 30 Mkr.

Patrik Lundström

– Detta är en kund som vi har jobbat med i många år. De väljer att fortsätta investera i och bygga förtroende tillsammans med oss. Det kan ju inte annat än konstateras att vi gör bra jobb och det stärker naturligtvis hela bilden kring vår teknik och vår prestanda, säger Obducats vd Patrik Lundström.

Höga mål

I slutet av 2023 sade han till Rapidus att han hoppas att omsättningen skulle nå över 100-miljonersgränsen med ett positivt resultat för året. Utfallet nådde dock inte ända fram och därefter har den finansiella utvecklingen gått åt motsatt håll.

Förra året omsatte Obducat 46,4 Mkr, ett tapp från 81,5 Mkr för 2024. Rörelseresultatet blev ett minus på 39,8 Mkr. Bolagets officiella mål är enligt årsredovisningen att både orderingång och omsättning ska överstiga 100 Mkr för rullande tolv månader.

I januari gjorde Obducat en nyemission som tecknades till 75 procent. Rundan tillförde bolaget 37,2 Mkr före emissionskostnader och amortering av lån. Patrik Lundström skriver i årsredovisningen att bolaget bland annat med bakgrund i denna nu har förutsättningar att ”uppnå målet om ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under året”, med andra ord under 2026.

Hur den aktuella ordern påverkar målsättningarna vill Patrik Lundström inte gå närmare in på med hänvisning till kommande delårsrapport.

– Det är klart att detta varit en del av vår plan, att vi skulle få ett förnyat förtroende från kunden. Sedan har det blivit lite större än vad vi hade vågat planera för, så det är i grunden positivt för bolagets utveckling.

Snabba vändningar

Patrik Lundström har varit vd för Obducat i mer än 25 år. Men i juni förra året meddelade bolaget plötsligt att han petats från vd-posten och ersatts av Lars Montelius, som med några få års undantag tillhört bolagets styrelse sedan starten 1989. Patrik Lundström skulle ”kvarstå som rådgivare kring affärsutveckling” under en övergångsperiod och sedan lämna bolaget helt.

Snart kom nya bud. I slutet av juli meddelade bolaget att en strategisk omstrukturering skulle genomföras. Kontraktstillverkningen – alltså just Foundry-verksamheten – skulle knoppas av till ett nytt dotterbolag som sedan skulle delas ut till aktieägarna. Vd för detta nya bolag skulle Patrik Lundström bli.

Mindre än en vecka senare bytte styrelsen fot igen. Den 5 augusti meddelade man att den nya ledningens förslag ”inte är realistiskt genomförbart”. Lars Montelius avgick och lämnade bolaget, Patrik Lundström återkom som vd.

Tankarna om en avknoppning är dock inte helt avskrivna.

– Det är fortsatt en möjlig plan men att det är någonting som bolaget får återkomma till i ett senare läge, när vi ser att det finns rätt förutsättningar för att genomföra det, säger Patrik Lundström.

Mer om bakgrunden: