Ny dansk bolåneutmanare

Den danska doldisen Lån & Spar Bank har funnits i Sverige i 20 år. Men först nu ger sig Sverigechefen Pontus von Sydow in i på bolånemarknaden. Han kräver inte hela kundens ekonomi för en låneflytt.

Lån & Spar Bank har bedrivit bankverksamhet på den svenska marknaden sedan 2006. 2015 blev den svenska verksamheten en del av danska Lån & Spar Bank. Hittills har banken erbjudit produkter inom lån, kreditkort, försäkringar och inlåningsprodukter. Trots det är banken en doldis.

– Det är en kommentar vi får relativt ofta, det tar en stund att bygga upp ett varumärke och kundkännedom, säger bankens Sverigechef Pontus von Sydow.

I morgon, torsdag 19 mars, tas klivet in på bolånemarknaden i Sverige.

– Vår strävan har under lång tid varit att bredda vårt produktutbud. Det är en komplex affär, vi behöver kapital från ”baksidan” för att finansiera bolånedelen och det är en lång process att få allt på plats. Därför är det först nu som vi kan erbjuda bolån i Sverige, säger Pontus von Sydow och fortsätter:

– Först och främst känner vi våra kunder väldigt väl och vi har genomfört ett pilotprogram som visar att det finns många befintliga kunder som skulle vilja ha sina bolån hos oss. Samtidigt är bolånemarknaden stor i Sverige så vi hoppas givetvis att det även finns andra potentiella kunder.

50 000 svenska kunder

Lån & Spar Bank i Sverige utgår från Malmö och har cirka 50 000 svenska kunder. För att konkurrera med storbankerna har man positionerat sig som en digital bank i Sverige, där kunderna har tillgång till bankens medarbetare via digitala möten eller via telefon. Korta svarstider är en stor uppsida enligt Pontus von Sydow.

– Det är en fördel som vi lyfter fram. Vi arbetar också med transparent ränte- och prissättning. Kunden får en färdigförhandlad ränta, samtidigt som det inte är ett krav att flytta dina andra banktjänster till oss.

Banken har anslutit till hypoteksbolaget Borgo som ägare och förmedlare av bolånen. Borgo samarbetar idag bland annat även med Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Lån & Spar Bank grundades i Danmark 1880 och är idag en fullsortimentsbank, noterad på Köpenhamnsbörsen, till största delen ägd av olika fackföreningar. Banken har över 600 medarbetare, varav 50 arbetar på kontoret i Malmö.