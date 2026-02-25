Ny industrisatsning i Höganäs

Malmöbaserade doldisen Nordic Bio Power tar över energibolaget Cortus tidigare anläggning i Höganäs och startar produktion av biokol och värme. Etableringen innebär ett kliv in på den svenska marknaden.

Sedan tidigare driver Nordic Bio Power en anläggning i finska Davidstad som tillverkar träpellets och flis för förnybar uppvärmning.

Janne Jerkku

– Det här är ett naturligt steg för oss. Genom anläggningen i Höganäs får vi får tillgång till en fullt utvecklad industrifacilitet och kan fortsätta expandera vår biokolsproduktion i industriell skala, säger Nordic Bio Powers vd Janne Jerkku.

Driftstart är planerat till det tredje kvartalet och snart lanserar bolaget även webbutiker för pellets, flis och biokol. Enligt Janne Jerkku beräknas satsningen i Höganäs ge ett 15-tal nya arbetstillfällen.

– Höganäs har rätt industriell struktur och kompetens för den här typen av etableringar. Vi ser goda möjligheter att bygga en långsiktig och stabil verksamhet här, säger Janne Jerkku.

Ingår i Averra Group

Nordic Bio Power ingår i Averra Group i Malmö, som också är något av en doldis. Averra Group är en industriell investeringskoncern som förvärvar, utvecklar och förvaltar bolag och industrifastigheter med tillväxtpotential. Fokusområden är hållbarhet, cirkularitet, modern tillverkning och förnybar energi.