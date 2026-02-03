Starkt kvartal räckte inte för Alfa

Skånes största börsbolag, Alfa Laval i Lund, backade på kvartalsrapporten. Vd Tom Erixon levererade marginalsiffror som bommade analytikernas förväntningar. Bättre mottagande fick Inwido.

Flera storbolag släppte rapport för fjärde kvartalet i morse. Tyngst gick det för verkstadsföretaget Alfa Laval som backade 3,3 procent under förmiddagen.

Tom Erixon

Visserligen rapporterar industrikoncernen högre intäkter och högre orderingång än väntat. Däremot kommer marginalen, som påverkas av engångskostnader, in på en lägre nivå.

Familjen Rausings Alfa Laval är inriktat på värmeöverföring, separering och flödeshantering, och redovisar en försäljning som landar på 19,1 miljarder kronor. Det motsvarar en organisk tillväxt på 11 procent i kvartalet.

För helåret 2025 landade försäljningstillväxten på 4 procent, vilket kan jämföras med bolagets långsiktiga finansiella mål på 7 procent över en konjunkturcykel, sedan målet i oktober höjdes från 5 procent.

Alfa Lavals orderingång uppgick till 17,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med 2 procent organiskt från det förra kvartalet.

Vd Tom Erixon kommenterar:

”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet.”

Investerar 1 miljard för datacenter

Samtidigt ser han en ökad efterfrågan inom energidivisionen, som en följd av datacenter-rusningen.

”Under kvartalet var efterfrågan särskilt stark inom Energy-divisionen, stödd av en växande orderingång inom viktiga områden som värmepumpar, ren energi och datacenter”.

Erixon betonar också att ytterligare ett investeringsprogram på 1 miljard kronor nyligen har godkänts, utifrån den ”exceptionella efterfrågan på datacenter”.

AI-boomen kräver att stora datacenter byggs, och kyls. Detta har fått effekten att stort fokus nu ligger på kylteknik.

Alfa Laval var tidigare inte exponerat mot datacenter eftersom luftbaserade lösningar saknades i bolagets produktportfölj. Däremot har bolaget varit världsledande på vätskebaserade värmeväxlare.

När marknaden nu skiftar mot ”liquid cooling” öppnas alltså nya affärsmöjligheter, och Alfa Laval positionerar sig för att möta den växande efterfrågan.

Börsen gillade inte engångskostnader

Det som fick aktien att dippa vid morgonens börsöppning var att marginalen tyngs av engångskostnader.

Justerat ebita-resultat landade på 3,2 miljarder kronor, vilket var strax under analytikerkonsensus på 3,4 miljarder kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 16,9 procent, vilket kan jämföras med väntade 17,9 procent och Alfa Lavals långsiktiga finansiella mål som är 17 procent.

Bolaget spår nu en ”något förhöjd nivå av engångskostnader” under första halvan av 2026.

”Den justerade ebita-marginalen påverkades i kvartalet av engångskostnader om cirka 150 miljoner kronor relaterade till integrationen av Fives Cryo, vissa projektkomplikationer i Food & Waterdivisionen samt implementeringen av den nya organisationsstrukturen”, heter det i rapporten.

Inwido upp på dagens rapport

Dörr- och fönstertillverkaren Inwido i Malmö lyfte på dagens rapport för det fjärde kvartalet. Både omsättning och rörelseresultat stiger.

Omsättningen steg 0,7 procent till 2,4 miljarder kronor. Rörelseresultatet steg från 261 till 262 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 10,7 procent.

”Aktiviteten mellan Inwidos olika geografier fortsätter att variera betydligt. I Sverige är aktiviteten högre och marknaden utvecklades positivt. Makroekonomiskt ser det också bättre ut med lägre skatter, lägre inflation och ränta, vilket bidrar till en högre disponibel inkomst för svenska konsumenter. Irland fortsätter att leverera stabilt medan Danmark i kvartalet rörde sig i sidled. Marknaderna i Finland och Storbritannien fortsätter att vara mycket utmanande”, kommenterar vd Fredrik Meuller.

”Givet det geopolitiska läget är det svårt att bedöma hur efterfrågan kommer att utvecklas framöver, men vi är väl rustade inför 2026”, säger Meuller om framtidsutsikterna.

Inwido står fast vid sin målsättning om att nå intäkter på 20 miljarder kronor 2030.

Dagens rapport var över marknadens förväntan och på tisdagsförmiddagen är aktien upp 4 procent.