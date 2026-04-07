Inwido ökar förvärvstakten

Inwido har lagt om förvärvsstrategin. Det senaste i raden av bolagsköp är brittiska Sovereign Group. – Vi har jobbat annorlunda med förvärv de senaste tolv månaderna, säger vd Fredrik Meuller.

Fönster- och dörrtillverkaren Inwido i Malmö har det senaste året dragit upp förvärvstakten. Nyligen förvärvades 70 procent av Sovereign Group, en brittisk tillverkare och installatör av fönster- och dörrlösningar.

Fredrik Meuller

Förvärvet sker till en ebitda-multipel om 5,5 gånger resultatet för 2025. Inwido har en option avseende de återstående 30 procenten år 2029.

– Det handlar om ganska låga multiplar, så vi tycker att vi får bolaget för en bra peng, säger Inwidos vd och koncernchef Fredrik Meuller.

Femte förvärvet på sex månader

– Det här är vårt femte förvärv på sex månader. Vi har jobbat annorlunda med förvärv de senaste nio till tolv månaderna. I stället för att arbeta med ett case i taget tittar vi på flera parallellt.

Enligt Fredrik Meuller är England en fragmenterad marknad under stor konsolidering. Det öppnar upp för Inwido.

Det är många bolag som försvinner från marknaden, vilket i grund och botten är positivt för oss. Fredrik Meuller

– Där finns många case att jobba med. Majoriteten av dessa är bolag som nästan är i konkurs och de är inga vi plockar upp. Däremot är det många bolag som då försvinner från marknaden, vilket i grund och botten är positivt för oss.

Förra året omsatte Inwido 9 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Marknaden, trots att den enligt Fredrik Meuller har blivit mer positiv, beskrivs som svårnavigerad.

– Det var fortsatt väldigt tufft under 2025. Vår fördel är att vi finns på 14 marknader med tillverkning och 17 med försäljning, så trots fortsatta utmaningar är vi väl förberedda för året, säger Fredrik Meuller.

Och han pekar samtidigt på faktorer som kan lyfta Inwido under 2026.

– Det har kommit lättnader på amortering av lån och bostadsmarknaden börjar generellt komma igång, vilket är positivt för oss. Samtidigt inför Europa en ny energilagstiftning i maj som kan vara till vår fördel.

Energidirektiv tvingar fram nya fönster

EU-lagstiftningen som Fredrik Meuller nämner är det så kallade Energy Performance of Buildings Directive, EPBD-direktivet, vilket kortfattat är ett regelverk som ska göra byggnader mer energieffektiva och minska utsläppen, bland annat genom krav på energiklassning, renoveringar och mer fossilfria/utsläppsfria nya byggnader.

Bland Inwidos tio största ägare finns familjen Eklund som bland annat äger munhygienbolaget Tepe. Styrelseordförande är Per Bertland, tidigare vd för Beijer Ref. I styrelsen finns också bland andra det skånska styrelseproffset Kerstin Lindell.