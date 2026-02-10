Bibb bygger kassa för arbetsro

Ett år efter den senaste rundan gör Spotlightnoterade Bibb Instruments en större nyemission. – Vi vill ha arbetsro och tänka på annat än finansiering, säger vd Fredrik Lindblad.

Medicon Village-bolaget Bibb Instruments har utvecklat Endodrill, enligt bolaget världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för tumörprovtagning.

Fredrik Lindblad

I den nya företrädesemissionen siktar bolaget på att ta in cirka 60 miljoner kronor. 70 procent av den summan, cirka 42 Mkr, omfattas av teckningsförbindelser och garantier.

När Rapidus talade med vd Fredrik Lindblad för ett år sedan hade Bibb Instruments sin första order, från ett universitetssjukhus i Sacramento i Kalifornien.

– Det var symboliskt viktigt som första order på den här produkten i USA. Men egentligen kickade vår kommersiella resa igång på allvar då vi tecknade avtal under senvåren med Tae Woong Medical i USA som distributionspartner. Vi har sålt instrument under hösten och de har byggt upp viktiga referenssjukhus, säger vd Fredrik Lindblad.

Bred satsning i USA

Under 2026 planerar man nu en bred lansering i USA. Det är en av anledningarna till nyemissionen.

– Men vi är också i diskussioner med en europeisk distributionspartner. De stora bitarna som vi tar in pengar för är expansion i USA och försäljningsstart i Europa under året. Sen håller vi dessutom på att ta fram en ny produktvariant för lungcancer.

Kända storägare

Bolagets största ägare är grundaren dr. Charles Walther. Bland andra stora ägare finns avlidne Sten K Johnsons ägarbolag Tibia Konsult, Herenco-ägaren Lovisa Hamrin samt Håkan Lagerberg och Håkan Svanberg från Swedencare.

Danska Life Science Invest Fund kom in på ägarlistan i samband med den senaste rundan i januari förra året. I den nya emissionen har fonden dels förbundit sig att teckna sin pro rata-andel men är också huvudgarant med ett garantiåtagande 11,5 Mkr.

Beroende på utfallet hoppas Fredrik Lindblad att pengarna denna gången ska räcka till och med 2027.

– Då ska vi vara ett annorlunda bolag som har börjat få fäste i både USA och Europa. Vi har historiskt tagit in något mindre belopp på mellan 10 och 20 plus miljoner. Men nu känner vi att vi är i en sån spännande fas att det hade varit ganska skönt att få lite arbetsro så att vi kan fokusera på annat än finansiering av bolaget.