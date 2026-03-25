”Lämna över till någon som fattar”

Microbas Precision i Hässleholm såldes 2024 till investeringsfonden Alder. Vd Magnus Lindvall återinvesterade och blev kvar. Här ger han sitt bästa tips när det gäller att sälja ett nischat bolag.

Rapidus arrangerade förra veckan en förmiddag på temat företagsförvärv (M&A) med ett hundratal speciellt inbjudna. Magnus Lindvall var en av gästerna som intervjuades på scen av Rapidus chefredaktör Gunnar Wrede.

– Jag är uppvuxen i Älmhult och lyckades undvika Ikea, vilket var mer arbete än man kan tro, säger han om sin bakgrund.

På mekanikingenjören Magnus Lindvalls cv finns istället såväl noterade bolag som familjeföretag och startups. Han blev som ingenjör fascinerad av verksamheten i Hässleholm och 2014 investerade han tillsammans med en god vän i Microbas Precision. Magnus Lindvall blev samtidigt bolagets vd.

– Efter 20 år i mekanikbranschen tyckte jag att jag hade sett allt. Men här fanns en kompetens att bearbeta otroligt speciella material och med en precision som var helt enastående.

Microbas Precision startade 1958 med granitbearbetning med extrem noggrannhet. Bolaget levererade mätplattor och kalibreringsutrustning till verkstadsindustrin. Det var huvudsysslan fram till 1990-talet.

Maskiner för halvledare och bildskärmar

– Kan man bearbeta granit är inte steget så långt till att helt kunna bearbeta andra väldigt spröda material. Numera är den stora grejen bearbetning av optiskt glas och glaskeramer. De används till maskiner för att framställa halvledare eller för att tillverka optiska system som sitter i till exempel satelliter. Vi har också en väldigt stor kund som tillverkar en fotomaskritare för att tillverka bildskärmar, de har 98 procent av världsmarknaden på just det.

När Magnus Lindvall och hans kompanjon klev in i bolaget omsatte det 6 miljoner kronor. Idag har bolaget 35 anställda och omsätter omkring 65 Mkr med en marginal på 15-20 procent.

2024, efter tio år, valde de att sälja.

– Vi är supersmå jämfört med konkurrenterna i Tyskland, Japan och USA. Vi kände att vi hade tagit det så långt vi kunde, skulle vi ta det vidare så skulle det att krävas väldigt mycket kapital.

Nio skriftliga bud

De fick ett tjugotal intressenter och nio skriftliga bud. Köpare blev den Stockholmsbaserade PE-aktören Alder.

Dressade ni bruden? undrade Gunnar Wrede.

– Både ja och nej. Med facit i hand kunde vi haft mer tålamod. Vi kunde ha vuxit lite till och kanske tänkt några steg till i form av vad vi själva skulle kunna göra, snarare än att se om vi kan hitta något som kan hjälpa oss. Det tror jag är en viktig lärdom.

Till skillnad från kompanjonen återinvesterade Magnus Lindvall i samband med affären.

– Vi är ju gamla vänner men vi kände att det var dags att gå olika vägar. Egentligen var det väldigt mycket min dåvarande kompanjon som förhandlade och jag förhöll mig mer passiv. Men jag är nöjd med hur det blev, en schysst värdering.

Ägarfond möjliggör tillväxt

Magnus Lindvall äger idag 25 procent av bolaget är fortsatt vd. Målet är att med Alders backning växa rejält kommande år.

– Till en omsättning någonstans mellan 150 och 200 miljoner om några år, organiskt. Sedan finns det en förvärvsagenda också. Alder har nog tänkt att det här ska tas till någonstans 500 miljoner i omsättning inklusive förvärv inom fem till sju år. Det är väldigt ambitiöst men det har de gjort tidigare.

För den som går i tankar att sälja sitt bolag understryker han vikten av att se till att berättelsen om bolaget går fram.

– Kommer den här ägaren att förstå vi vad är för något och kunna tillföra det vi behöver? Det gäller att få folk att förstå och ju mer nischat desto svårare är det. Oavsett om man ska vara kvar eller inte vill man lämna över till någon som fattar och kan ta det vidare. Det tror jag är en jätteviktig del.

