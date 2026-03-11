De är rikast i Skåne

Tidningen Affärsvärlden har listat Sveriges dollarmiljardärer, det vill säga personer som är goda för över 10 miljarder kronor. Listan innehåller 51 personer. Av dessa är det två som har en tydlig Skåneprofil.

Det är idel kända namn i listan över Sveriges rikaste personer. I topp ligger som alltid H&M-ägaren Stefan Persson med en förmögenhet på 223,6 miljarder kronor.

Stefan Persson

Detta betyder inte att han har den summan på banken. Affärsvärlden har, i likhet med tidningen Forbes som gör denna sammanställning för världens rikaste, gjort uppskattningar av olika typer av tillgångar där aktier i noterade eller onoterade bolag är det främsta tillgångsslaget.

Det är ett fåtal personer som har tillgångar för tresiffriga miljardbelopp. Två på listan är Antonia Ax:son Johnson med 136,8 miljarder kronor.

På tredje plats kommer medlemmarna i familjen Rausing: Finn, Jörn och Kirsten Rausing. Dessa redovisas för 109 miljarder vardera, sammanlagt 327 mdr.

Rausing vinner

Om man räknar familjer vinner Rausing därmed som Sveriges rikaste släkt. Inte ens om man lägger ihop Stefan Persons syster Lottie Tham, och barnen, bland annat Karl-Johan Persson, kommer H&M-familjen upp i Rausingnivå. Rapidus räknar dock inte familjen Rausing som skånsk.

Nästa tresiffermiljardär är Spotifygrundaren Martin Lorentzon med 103,5 miljarder kronor. Han faller dock i listan sedan förra året då värdet på Spotify har gått ned sedan dess.

En skåning, men dock inte verksam i Skåne i den utsträckning att han kan kallas rikast i Skåne, är Carl Bennet. Han kommer in precis under tresiffergränsen på 98,9 miljarder. Ett av hans bolag, Arjo, har dock huvudkontor i Malmö.

Sedan följer ett koppel av kända namn: Bland andra Gustav Douglas söner, Melker Schörlings döttrar, Fredrik Lundberg och hans döttrar, Erik Selin och Dan Sten Olsson.

De rikaste skåningarna

Var finns då de rikaste skåningarna av de 51 personer som finns på listan?

Per Sandberg

På plats 28, och därmed högst upp i listan återfinns Per Sandberg, ägare till Sandberg Development, med en förmögenhet på19,4 miljarder kronor.

Sandberg Developments främsta tillgång är cirka 30 av procent av aktierna i läkemedelsbolaget Camurus i Lund, som gjort en raketresa på börsen. I gruppen finns även kikarsiktesbolaget Aimpoint som röner framgångar i samband med försvarsboomen.

Per Sandberg håller en låg profil och låter sig inte intervjuas, förutom vid ett unikt tillfälle då undertecknad fick träffa honom för tio år sedan, då som reporter för en annan uppdragsgivare. Sandberg Development håller även som bolag en låg profil och har en uttalad policy att inte tala med media.

Jenny Lindén Urnes

På plats 36 ligger Jenny Lindén Urnes, dotter och arvtagare till industrimannen Ulf G. Lindén och koncernen Lindéngruppen. Här finns 13,9 miljarder kronor, fördelat på färgbolaget Becker och ett hälfenägande i metallpulvertillverkaren Höganäs, i Höganäs.

Rapidus undrar om inte Affärsvärlden glömt bort skåningen Rune Andersson med söner, som äger investmentbolaget Mellby gård med huvudkontor i Malmö och en balansomslutning på cirka 17 miljarder kronor.

Vän av ordning kanske undrar var Ikea-pengarna finns. Ingvar Kamprads tre söner, Jonas, Mathias och Peter Kamprad listas för 11,1 miljarder vardera. De har ägande i Ikano och en madrasstillverkare som levererar till Ikea. Utöver det finns Ikea-ägandet i stiftelser i skatteparadis.