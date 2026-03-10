Förlängd frist för bokförlaget

Det kritiserade bokförlaget IMHO Intermedia, tidigare Hoi Publishing, fick på tisdagen förlängd frist efter ett borgenärssammanträde. Företagsrekonstruktionen kan fortsätta.

Börsnoterade IMHO Intermedia House i Helsingborg ansökte om företagsrekonstruktion i slutet av januari i år. I samma veva sattes dotterbolaget Hoi Förlag Sverige i konkurs.

På tisdagförmiddagen hölls ett borgenärssammanträde vid Helsingborgs tingsrätt. Det är ett vanligt förfarande vid företagsrekonstruktion, där långivare får information om företagets ekonomiska läge och därefter röstar om rekonstruktionen ska fortsätta. Annars väntar sannolikt konkurs.

Lars Rambe

– Vi har fått godkänt att fortsätta rekonstruktionen. Det var många borgenärer som stödde det här, men självklart inte alla, säger vd Lars Rambe.

– Nu har vi tre månader på oss att sätta och genomföra en ny rekonstruktionsplan. Vi har inte lika höga kostnader som tidigare vilket gör att jag tror att vi har goda möjligheter att genomföra rekonstruktionen.

IMHO dras dock med stora förluster. Bokslutskommunikén för 2025 visar att omsättningen minskade med 44,8 procent och uppgick till 13,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev minus 17,1 Mkr.

”De senaste månaderna i förlagsverksamheten har varit krävande då intäkterna har fortsatt att inte matcha kostnaderna trots de stora kostnadsbesparingar som initierades redan i september 2025 med flera uppsägningar. De förda finansieringsdiskussionerna gav tyvärr inte heller något resultat”, skriver Lars Rambe i en vd-kommentar.

IMHO Intermedia House har varit i blåsväder tidigare. Bland annat på grund av obetalda hyror. Samtidigt har Sveriges Författarförbund flera gånger varnat för hybridförlaget Hoi efter att förbundet fått in rapporter från författare om uteblivna utbetalningar. Läs mer om kritiken här:

IMHO är noterat på Nordic SME Sweden. På tre år har bolagets börsvärde nästintill raderats och är ner 99 procent. Börsvärdet ligger idag på 1,2 Mkr.

Största ägare, med 11,9 procent, är Lars Rambe.