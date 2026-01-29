Kritiserat bokförlag i konkurs

Börsnoterade IMHO Intermedia House med säte i Helsingborg ansöker om företagsrekonstruktion. Det kritiserade dotterbolaget Hoi Förlag Sverige har lämnat in en konkursansökan.

I slutet av förra året bytte Hoi Publishing namn till IMHO Intermedia House, verksamheten har drivits vidare genom Hoi Förlag Sverige. Men det är en förlagskoncern i kris och nu ansöker IMHO Intermedia House om företagsrekonstruktion. Samtidigt har dotterbolaget Hoi Förlag Sverige lämnat in en konkursansökan.

”Efter genomgång av förutsättningarna för fortsatt drift och en ansökan om företagsrekonstruktion för IMHO Intermedia House AB kan styrelsen konstatera att det finns en tillräcklig grund för en ansökan som också stöds av många borgenärer”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

De senast tillgängliga siffrorna visar att IMHO Intermedia House hade en omsättning på 28,3 miljoner kronor 2024. Samtidigt gjorde bolaget en brakförlust på 19,6 Mkr.

”Dotterbolaget Hoi Förlag Sverige AB har under en längre tid haft ekonomiska svårigheter. Med dotterbolagets skuldbörda, allt större svårigheter att reglera löner, skatter och andra åtaganden har det blivit ohållbart att fortsätta verksamheten i bolaget”, skriver IMHO Intermedia House vidare.

Kritiserat av författare

Hoi Publishing har varit i blåsväder tidigare. I oktober i fjol ansökte Gamla Stans Företagshus i Stockholm, där förlaget har kontor, om att försätta Hoi Publishing i konkurs på grund av obetalda hyror.

Vid den första konkursförhandlingen som skulle hållits i Helsingborgs tingsrätt den 29 oktober uteblev Hoi. Förhandlingen fick skjutas fram, men strax därefter meddelade Gamla Stans Företagshus att de dragit tillbaka konkursansökan.

Sveriges Författarförbund har flera gånger varnat för hybridförlaget Hoi efter att förbundet fått in rapporter från författare om uteblivna utbetalningar. Även i Danmark har missnöjet varit stort och även där varnas författare för förlaget.

Ett hybridförlag är en kombination av traditionellt förlag och egenutgivning där författaren finansierar utgivningen, men får högre royalty och behåller mer kontroll.

Enligt pressmeddelandet från IMHO Intermedia House ska förlagsverksamheten fortsätta att drivas i moderbolaget som också är koncernens rättighetsbolag.

Lars Rambe

IMHO Intermedia House är noterat på Nordic Growth Market. På ett år är aktien ner drygt 96 procent och börsvärdet ligger idag på runt 600 000 kronor. Största ägare är Lars Rambe som också är koncernens vd.

Rapidus har sökt Lars Rambe för en kommentar.