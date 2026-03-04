Hon reser sig ur askan

En fabrik brann ned till grunden. Trots det har Rebecka Spånberg en miljardomsättning inom räckhåll för sitt 80-åriga familjeföretag Vitas Group.

Rapidus artikelserie Vinstmaskinerna sätter fokus på skånska onoterade vinstbolag. I dag handlar det om Vitas Group.

Familjeföretaget Vitas Group tillverkar golvbrunnar, golvrännor, inomhusavlopp, rör och installationstillbehör med fabriker i Ystad, Smålandsstenar och Osby.

Rebecka Spånberg, Vitas Group

– Vi har alltid hållit fast i att vi står för svensk produktion och svensk industri. Vi står med fötterna i myllan, säger koncernchefen och ägaren Rebecka Spånberg.

Familjeföretaget har växt till en koncern med framförallt tre stora företagsförvärv: Jafo, danska Unidrain och Trio Perfekta.

Men i början av mars i fjol brann Trio Perfekta-fabriken ner till grunden. Ingen människa skadades, men för verksamheten var det ett hårt slag.

– Tack vare intensivt arbete för att kunna serva våra kunder med produkter så hade vi strax före sommaren fått upp ett reducerat sortiment i tillfälliga lokaler. Utåt sett hade vi fullt sortiment efter sex-sju månader. Men det är delvis med temporära lösningar, bakom kulisserna slår vi fortfarande knut på oss själva.

Trots branden ökade koncernens omsättning något under 2025, till 727 miljoner kronor från 722 Mkr året innan. I den siffran ingår ingen försäkringsersättning.

– Vår omsättning är normalt omkring 100 miljoner på Trio Perfekta som brann. Det är ganska svårt att hålla den omsättningen när du inte har produkter att skicka ut under ett antal månader. Så jag tycker ändå att det är ganska okej i en lågkonjunktur.

Det långsiktiga målet som Vitas Group lade fast för några år sedan är nämligen att växa rejält de kommande åren och inklusive förvärv omsätta minst 1,5 miljarder kronor till 2030.

– Det ligger fast, men vi får jobba järnet. Den takten vi förväntade oss att hålla har vi inte kunnat hålla för att marknaden har varit lite tuffare än vi tänkt.

Lönsam tillväxt

Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet. 2022 till 2024 hade koncernen en rörelsemarginal på mellan 12 och 13 procent. Resultatsiffrorna för 2025 är ännu inte klara.

Rebecka Spånberg

– Men vi har absolut en bibehållen lönsamhet. Den är till och med bättre, säger Rebecka Spånberg.

Att ”jobba järnet” för att nå omsättningsmålet innebär bland annat en ”försiktig” expansion på europeiska nischmarknader utanför hemmamarknaden i Norden.

– Vi säger Europa men vi har till och med börjat hitta affärsmöjligheter i Sydamerika, i Chile och Argentina. Det är väldigt litet, men vi ser att det finns öppningar.

Men inte minst kan det efter tio år och avklarat generationsskifte snart vara dags med lite större förvärv igen.

– Tanken är att jag själv, tillsammans med några till, i större utsträckning ska jobba med affärsutveckling. Vi ser att det finns möjliga företag som kan vara intresserade av att kliva in i vår koncern.

Rebecka Spånbergs farfar ägde och drev bolaget i 30 år, hennes pappa lika länge. I år firar hon själv tio år som koncernchef, varav fem som ägare.

– Då är det 25 år kvar. Det är det jag ser framför mig, horisonten är lång.

Purus golvbrunn

Dagens företag räknar sitt ursprung från det att Ankarsrums bruk 1945 köpte Sjöbo bruk, som Rebecka Spånbergs farfar drev och köpte ut i samband med ett generationsskifte. Där föddes Purus-golvbrunnen, en innovation som kan sägas ha lagt grunden till dagens koncern.

Numera finns Purus-tillverkningen tillsammans med huvudkontoret i Ystad.

Vitas Group bytte namn förra året från tidigare BLS Industries.