De tog in mest kapital under hösten

Fastigheter, utbildning, vitt snus – och förstås life science och tech. De skånska bolag som under hösten fyllde på kassan finns i alla branscher. Rapidus listar de 30 största kapitalrundorna.

I en fortsatt sval kapitalmarknad tog skånska bolag tillsammans in dryga 1,6 miljarder kronor i externt kapital under det andra halvåret av 2025 (1 juli – 31 december). Regionens två dominerande branscher, life science och tech, tog in mest: 446 miljoner kronor respektive 512 Mkr.

Högst upp på listan hamnar nanobolaget Alixlabs från Lund, som i november till slut kunde stänga sin serie A-runda där bolaget fick in drygt 155 miljoner kronor.

Bolaget har utvecklat en utrustning för att krympa halvledarkomponenter och har för Rapidus berättat om utmaningarna med att få in nödvändigt kapital från europeiska investerare. Bolagets grundare har kastat långa blickar mot Asien där intresset för att investera i nanobolag bedöms vara större. Till sist fick bolaget med sig japanska Global Brain i rundan, som leddes av Navigare Ventures, Industrifonden och forward.one.

”Med kapitalet accelererar Alixlabs sin internationella expansion, skalar R&D och produktionskapacitet, och accelererar beta-tester med kunder under 2026, med målsättningen att nå tidig tillverkning 2027”, skrev bolagets vd Jonas Sundquist i ett mail till Rapidus i november, strax efter att han medverkat i podden Lejonkulan.

I Helsingborg är det inte bara ”snus-kungen” Thomas Ericsson, mannen bakom Zyn, som verkar. Där finns även Wijo pouches, som är kontraktstillverkare av vitt snus och som i november fyllde på kassan med 52 Mkr. Bolaget grundades 2019 av Christian Wikekall och Peter Johansson och är just nu inne i en intensiv expansionsfas där bolaget etablerar en fabrik i USA, där vitt snus fått ett rejält uppsving under de senaste åren.

Utbildningsbolaget Thorengruppen fick under 2024 nya ägare i Johan Nylén och Petter Samlin. Koncernen heter numera Edukatus Alliance, med huvudkontor i Malmö. Edukatus ägarbolag heter Noriova Holding och tog under hösten in strax under 30 miljoner kronor.

Se hela listan på höstens 30 största kapitalinjektioner i skånska bolag här:

BOLAG INTAGET KAPITAL (miljoner kronor) Alixlabs 155,2 BE Group 136,6 Vchain Holding 115,9 Immunovia 100,2 Beammwave 85 Active Biotech 70,3 Selihof 69,7 Brainlit 60,5 Amaron Commercial Properties 58,4 Wijo Pouches 52,5 Swep International 51,4 Svensk Husproduktion 50 Tikomed 47,9 Haki Safety 45,3 Nordic Cooperation Technologies 44,8 Braincool 42,2 Xintela 42 Xinnate 41,9 Triomed 40 Staer 38,5 Terranet 37,5 Mavatar 33,5 Simrishamnsgruppen 32,1 Arrow Lake 32 Waltero Holding 31,6 Imogo 31 Realfiction Holding 30 Noriova Holding 29 Hamlet Biopharma 28,7

Så gjorde vi

Rapidus har använt ägartjänsten Eivora och utgått från bolag som är registrerade i Skåne och som mellan den 1 juli – 31 december 2025 har tagit in minst 10 miljoner kronor. I vissa fall har kapitalrundorna genomförts tidigare än så, men nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket under den givna perioder. Dessa fall har vi försökt rensa från denna lista, men några äldre emissioner kan ändå ha smugit sig in.

Det kan på samma sätt förekomma nyemissioner som ännu varken registrerats eller kommunicerats och de är därför heller inte med i vår sammanställning.

Internationella bolag som har en svensk filial registrerad i Skåne är också bortrensade, liksom de bolag som saknar verksamhet, eller ej är kopplade till bolag med aktiv verksamhet i Skåne.