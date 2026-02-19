Sci-fi blir verklig kriminalteknik

Nybildade Microdentify i Lund har ny teknik som ska hjälpa polisen att lösa fler brott genom att ta biologiska fingeravtryck på geografiska platser. Människokroppen kan nämligen inte ljuga om var den varit.

Det som tidigare varit överdrifter eller rena fantasier i polisserier – med avancerad labbteknik som snabbt kopplar mördaren till mordplatsen med hjälp av mikroskopiska partiklar – kan bli en verklighet med forensikbolaget Microdentify.

Det är en forskningsavknoppning från Lunds universitet och har LU Holding som medgrundare. Hjärnan bakom bolaget heter Eran Elhaik, docent vid Biologiska institutionen och forskare inom området forensisk metagenomik.

Enkelt uttryckt är metagenomik när man studerar all arvsmassa inom ett visst prov. Det vill säga samtliga DNA och RNA från alla organismer i provet – om det så är djur, växter, svampar, bakterier eller virus.

Eran Elhaik

– Denna data samlas alltid in av poliser på brottsplatser vid allvarliga brott, men 99 procent av datan slängs. Man fokuserar på några få markörer, fingeravtryck och DNA, som kan användas för identifiera en specifik person i en databas. Vi vill hjälpa dem att tillvarata mycket mer, säger Eran Elhaik.

Floran av genetiskt material är nämligen unik för varje miljö. En geografisk plats har sin mikrobiella signatur baserad på till exempel pollen, sporer och föroreningar. Vår hud, mun och tarmar har alla sina egna mikrobiom och bär med sig spår från det mesta som vi interagerar med.

– Genom att avkoda dessa mikrobiella signaturer kan vi omvandla osynliga biologiska spår till forensisk bevisning, säger Eran Elhaik.

Avkodningen sker med hjälp av testkit från partnerbolaget Zymo Research i Kalifornien och AI som tolkar och systematiserar datan.

Ritar om kartan

Microdentify arbetar med tre tillämpningar: matchning, sexbrott och geolokalisering. Matchning kan till exempel handla om att koppla ett mordvapen till en misstänkt, eller att matcha ett föremål med ett annat med hjälp av mikrobiella signaturer.

Inom sexualbrott ska tekniken användas för att upptäcka spår från sexuell kontakt långt bortom spermier och annan DNA. Men Erhan Elhaiks forskning ligger främst inom geolokalisering.

Tillsammans med forskarkollegor i olika delar av världen har han under åratal samlat in och kartlagt mikrobiella signaturer kopplade till geografiska platser. De har bland annat en databas med unika signaturer från 40 städer i olika länder och kontinenter.

– Vi behöver mycket mer data. Nu har vi identifierat olika städers signaturer, men vi ska också kunna skilja på olika delar av staden för att veta exakt vilket område, vilken park eller vilket torg det rör sig om.

Första staden att kartläggas på detta vis är Malmö. Tillsammans med studenter har Eran Elhaik svabbat hundratals platser runt om i staden.

Det sker i samarbete med polisen i Malmö som pekat ut “hot spots” där exempelvis drogförsäljning förekommer.

– Vi kan med säkerhet säga om en person befunnit sig på ett visst torg eller i en viss park, om de bär med sig platsens signatur.

Samarbetet med skånska polisen sträcker sig bortom geolokaliseringen. Eran Elhaik har till exempel också utfört tester på polisens skjutbana för att undersöka till vilken grad tekniken kan datera tomhylsor.

Än så länge är det bara i forskningssyfte men målet för båda parter är att ta samarbetet till nästa nivå och skapa verkliga polisunderrättelser. Metoden behöver dock granskas av polisens rättsavdelning innan det kan bli tal om att svabba människor.

Bo Lundqvist

– Det finns ett kunnande inom vetenskapen som vi inom polisen, om jag uttrycker mig försiktigt, inte är tillräckligt bra på att nyttja. Vetenskapen skulle kunna hjälpa oss med mycket mer, men då måste forskarna få reda på det. Vi måste bli bättre på att informera dem om våra behov, säger kriminalkommissarie Bo Lundqvist som initierade samarbetet.

Juridiskt oprövat

Även om tekniken kan vara användbar information under en utredning är det oklart om den hade fungerat som bevisning. Det har enligt Eran Elhaik aldrig prövats juridiskt. Därför samarbetar bolaget redan med polismyndigheter även i Storbritannien, USA och Israel.

– Målet med Microdentify är att ge upphov till datan som används i världens första rättsfall med mikrobiell bevisning, säger Eran Elhaik och avslutar:

– Vi förstår mycket väl de juridiska utmaningarna med att använda denna typ av bevisning och att det kan ta tid att komma dit. Men våra verktyg är ändå användbara för att samla in underrättelser till pågående utredningar och hjälpa till att lösa brott innan de når domstolen.