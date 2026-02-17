Hon utmanar larmoligopolet

Svenska Alarms nya vd Ellen Almquist siktar på en dubblad omsättning på två år med en affärsmodell som avviker från branschstandard. – Vi ska slåss mot de stora drakarna.

Svenska Alarm grundades 2009 av Christofer Eriksson och Niklas Halldén. Bolaget har sedan starten vuxit stadigt med tidvis mycket branta tillväxtkurvor. Sedan 2023 har omsättningen gått från 25 miljoner kronor till 40 miljoner kronor 2025, med ett resultat på cirka 3,2 Mkr – i sammanhanget små siffror, än så länge.

Ellen Almquist

Ellen Almquist klev in som vd i november, men hade tidigare jobbat i bolaget. När hon efter sju år i operativa chefsroller i andra bolag kom tillbaka till Svenska Alarm satte hon ett aggressivt tillväxtmål: Att nå 100 miljoner i omsättning 2028.

— Svenska Alarm skulle göra en tillväxtresa och då var jag jätteintresserad av att komma tillbaka, för det är det jag vill jobba med. Jag är inte en person som ska sitta på förvaltning utan jag vill framåt; jag vill bygga och jag vill växa, säger Ellen Almquist.

”Det finns inga incitament för de jättarna att genomföra någon förändring.” Ellen almquist

Hemlarm idag varnar för mer än bara inbrott. Vattenläckage och brand i hemmet är två nyare användningsområden som bidrar till att fler skaffar larm.

Sector Alarm och Verisure kontrollerar idag mellan 80–85 procent av marknaden och det är just deras kunder som Svenska Alarm vill locka över.

– Det finns inga incitament för de här jättarna att genomföra någon förändring. De har fina marginaler och tjänar mycket pengar, vilket gör det svårt för en annan spelare att komma in och faktiskt göra någonting. Vi är verkligen en underdog som behöver slåss mot de stora drakarna, säger Ellen Almquist.

Annan affärsmodell

Svenska Alarm har valt en affärsmodell där kunden köper hårdvaran istället för att leasa den, som branschens standard är, och sedan blir abonnemangskund för olika säkerhetstjänster.

— Det är någon slags stolthet i att våga säga att vi levererar kundvärde. Vill du inte vara kund hos oss kan du ta ditt larm och koppla på en annan leverantör. Att ha den tryggheten är väldigt roligt och motiverande, men det är också kniven mot strupen för oss, säger Ellen Almquist.

Svenska Alarm har vuxit till en seriös utmanare till de två stora larmleverantörerna och har som ambition att inom två år vara det självklara tredje valet för konsumenterna. Den ständiga kampen mot jättarna är kärnan i Malmöbolagets verksamhet.

— Vi vill förändra branschen för den är genuint dålig. Och det är ju roligt att vara en nagel i ögat, uppstickarmentaliteten är en stor drivkraft i vårt bolag och som märks tydligt hos oss.