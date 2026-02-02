Skånska bolag fyller på kassan

Malmöbolaget Acconeer genomför en riktad nyemission till franska investerare för att kunna växa snabbare. Även två Minc-bolag har tagit in nytt kapital i början av året.

Radarsensorbolaget Acconeer i Malmö har meddelat att de vill genomföra en riktad nyemission till det franska investmentbolaget Eiffel Investment Group. Kapitalet, 31,7 miljoner kronor före emissionskostnader, ska användas för att accelerera tillväxten i bolaget.

Thomas Rex

”Med denna emission står vi väl rustade att fånga de stora möjligheterna vi ser med vår nya sensor och större kunder. Våra produkter bidrar i stor utsträckning till en hållbar utveckling av samhället vilket är viktigt för Acconeer, och vi är därför mycket glada att få in Eiffel som är kända för att investera långsiktigt i hållbara bolag.” skriver Acconeers styrelseordförande Thomas Rex i ett pressmeddelande.

I april förra året tog bolaget in totalt 50 Mkr, varav hälften från det japanska elektronikbolaget Als Alpine, som är bolagets största ägare.

Acconeer – vars teknologi används inom bland annat fordonsindustrin, industri, IoT och konsumentelektronik – avslutade fjolåret starkt på börsen där aktiekursen ökade med 160 procent mellan den 23 oktober och 31 december.

Börsvärdet är 824 Mkr.

Nya pengar till impactbolag

Minc-bolaget Plockhugget har tagit in 3,4 miljoner kronor för att skala upp sin verksamhet, som handlar om att främja hyggesfritt skogsbruk inom byggbranschen. Istället för att ta bort all skog på en gång och skapa kalhyggen plockas endast vissa träd ut, vilket låter skogen bestå och föryngra sig naturligt.

Investerare är The Ground-ägaren Filip Larsson, Inriver-grundaren Johan Billgren, Position Greens medgrundare Rickard Häll samt en grupp investerare ur investerarnätverket Femown, företrädda av Heléne Weise Palmlund.

Plockhugget ser att intresset för bolagets tjänst ökar, där fler inom både privat och offentlig sektor har börjat ställa krav eller efterfråga hyggesfritt virke. Bland annat ställer Malmö stads Stadsfastigheter numera krav på hyggesfritt virke i sina byggprojekt och i Göteborg ges extra poäng i markanvisningar till anbud som innehåller hyggesfritt trä.

Med det nya kapitalet vill Plockhugget bland annat skala upp sin verksamhet samt stärka sina system för spårbarhet och certifiering av hyggesfritt virke. Vd är Johan Berhin.

AI-agenten ska driva in fakturor

Paraglide AI, med bas i både London och på Minc i Malmö, har tagit in drygt 44 miljoner kronor i en investeringsrunda som leddes av amerikanska och brittiska VC-bolagen Bessemer Venture Partners och DN Capital, samt nordiska Born Capital och The Nordic Web Ventures.

Bolaget har utvecklat en AI-agent som ska hjälpa företag med fakturahanteringen, där agenten automatiskt driver in obetalda fakturor.

I rundan deltog också flera ängelinvesterare, bland annat Getaccepts grundare och vd, Samir Smajic. Bolaget har starka kopplingar till just Malmöbaserade Getaccept, där grundarna Rasmus Areskoug och Andreas Åström tidigare varit finanschef respektive ingenjörschef på Getaccept.