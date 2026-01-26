Klarabo storsäljer

Fastighetsbolaget Klarabo fortsätter att renodla portföljen till bostäder på ett par strategiska klusterorter. Nu säljer bolaget fastigheter i bland annat Bollnäs och Västervik värda nästan 900 miljoner kronor.

Klarabo har sedan tidigare pekat ut Trelleborg, Helsingborg, Visby och Östersund som sina strategiska klusterorter. Den senaste affären, med ett totalt underliggande fastighetsvärde på 897 Mkr, innebär att man säljer en galleria i Västervik tillsammans med hela beståndet i Bollnäs på ett tiotal fastigheter.

I affären säljer Klarabo också två fastigheter i klusterorten Trelleborg. Förklaringen till det är att det inte rör sig om bostäder, utan om samhällsfastigheter som ingick en storaffär Klarabo gjorde med kommunala Trelleborgshem 2020.

Klarabos bostadsbestånd minskar i antal med 625 lägenheter, men andelen bostäder i den totala fastighetsportföljen ökar till över 90 procent.

Andreas Morfiadakis

– Genom att fokusera på våra klusterorter, med sina starka fundament, möjligheten till lönsamma renoveringar och stordriftsfördelar stärker vi förutsättningarna ur ett förvaltnings- och kostnadsperspektiv, säger vd Andreas Morfiadakis i ett pressmeddelande.

Köparen är Episurf Medical, i grunden ett medicinteknikbolag som är på väg att också bli ett fastighetsbolag. Episurfs största ägare är Ilja Batljan, som också genom sitt bolag SBB är tredje största ägare i Klarabo. Köpeskillingen på cirka 360 Mkr betalas delvis med egna aktier, och Klarabo blir därmed delägare i Episurf.

Så sent som i mitten av december gjorde Klarabo en bytesaffär med Sveafastigheter värd mer än 2 miljarder kronor totalt. Den gången lämnade bolaget sex orter helt till förmån för fastigheter i bland annat Trelleborg och Malmö.

