På nya jobb

Life science-bolaget Ascelia med huvudkontor i Malmö tappar sin vice vd, och fastighetsjätten Doxa får en ny transaktionschef. Den svenska superbilstillverkaren Koenigsegg får en ny chefsjurist.

Bioteknikbolaget Ascelia Pharma utvecklar och kommersialiserar läkemedel för sällsynta cancerformer. Nu meddelar bolaget att vice vd Julie Waras Brogren lämnar efter drygt två år på posten, för att tillträda en vd-tjänst i ett annat bolag.

Julie Waras Brogren

Ascelia utvecklar en kontrastvätska som till skillnad från befintliga produkter inte har allvarliga säkerhetsrisker för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Produktkandidaten heter Orviglance och ett marknadsgodkännande från FDA väntas i juli.

”Julie har varit avgörande för vår globala kommersiella utveckling, lansering och partnerskap för Orviglance samt för att stärka vår finansiella funktion”, kommenterar Ascelias vd Magnus Corfitzen.

Fastighetsjätten Doxa tar in Anders Nordström som ny transaktionschef. Rekryteringen går enligt bolaget i linje med Doxas nya strategi med fokus på fastighetsinvesteringar med utvecklingsmöjligheter och kassaflöde.

Anders Nordström

”Vi är väldigt glada över att välkomna Anders till Doxa. Med hans långa erfarenhet inom kapitalmarknadstransaktioner stärker vi vår kapacitet att genomföra strategiskt viktiga affärer. Anders har en stark analytisk förmåga och ett tydligt affärsdriv, vilket är den kompetens som behövs när nu Doxa tar nästa steg i vår tillväxtresa, skriver bolagets vd Christian Lindgren.

Anders Nordström har över tretton års erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner, bland annat från Ares Management, eEquity och Adelis. Han kommer senast från rollen som finanschef på Petbuddy Group.

Lyxbilstillverkaren Koenigsegg i Ängelholm får en ny bolagsjurist. Rosmarie Söderbom tillträder tjänsten den 1 maj i år. Enligt bolaget är utnämningen “ett viktigt steg i Koenigseggs ambition att genomföra sina kort- och långsiktiga planer”.

Rosmarie Söderbom

“Vi är glada att välkomna Rosmarie till den verkställande ledningsgruppen. Rosmarie har en stark och mycket relevant juridisk bakgrund, både från advokatbyråer och från många år i industrin, inklusive arbete med Volvo Cars börsnotering samt kunskap inom finans och treasury”, skriver bolagets grundare och vd i en kommentar.

Rosmarie Söderbom kommer närmast från rollen som chef för bolagsstyrning och finansjuridik på Volvo Cars, där hon har arbetat i nästan 15 år.