Börs-vd säljer pampig herrgård

Solid X vd Filip Alexanderson står bakom årets hittills mest spektakulära privata fastighetsaffär. Nu säljer han och sambon Sara Bratt anrika Västerstad herrgård i Hörby. “Planen är att flytta utomlands.”

Kakelugnar, originaltapeter och stuckaturer sätter prägel på herrgården som drar tiotusentals blickar till sig på Hemnet just nu. Den välbevarade herrgården, formgiven av arkitekten Helgo Zettervall, med anor från 1600-talet är ett av de mest klickade objekten på bostadssajten (i skrivande stund har herrgården visats drygt 27 000 gånger).

Filip Alexandersson och Västerstad herrgård

Filip Alexandersson har bott på Västerstad herrgård på den skånska slätten i Hörby tillsammans med sin sambo, juristen Sara Bratt, sedan 2020. Paret köpte fastigheten för cirka 11 miljoner kronor. Sedan dess har herrgården genomgått en omfattande renovering.

Renoverat för 30 miljoner

– Vi har lagt 30 miljoner på renoveringar. Säljer vi för utgångspriset går vi minus, så vi hoppas på budgivning. Vi har haft en del utländska intressenter, säger Filip Alexanderson.

Och prislappen då? 42 miljoner kronor (eller högstbjudande). Köparen får då 19 rum fördelat på 1200 kvadratmeter, 2,3 hektar mark och ett stycke skånsk kulturhistoria.

– Vi får se hur lång tid det tar att få det sålt. Vi har ingen brådska, men vi vill utomlands. Det har varit en dröm i många år. Vi kan tänka oss att flytta till Frankrike eller Italien, säger Filip Alexanderson som driver det börsnoterade IT-konsultbolaget Solid X i Malmö.

– Redan nu reser vi mycket och det är inga problem att köra Solid X på distans, säger Filip Alexanderson som utsågs till en av Rapidus 34:or 2024.

Spotlight-noterade Solid X har ett börsvärde på cirka 112 miljoner kronor. På kundlistan finns företag som Ikea, Spotify, Ericsson, Volvo, Alfa Laval, Klarna och Betsson. Majoriteten av bolagets aktier ägs av Alexanderson själv med ett innehav på 72,3 procent.