Qvantum går mot strömmen

Medan andra värmepumpsbolag har problem har försäljningen tagit fart rejält för skånska Qvantum – men än är affären inte lönsam. Nu gör vd Fredrik Rosenqvist en ”toppfyllning” av kassan.

Värmepumpjätten Nibe var länge börsens älskling med stark tillväxt och stigande aktiekurs. Men de senaste tre åren har tillväxten hackat och aktien rasat. Finansprofilen Harald Mix har, förutom batteribolaget Northvolt och grönt stål-bolaget Stegra, även startat värmepumpsbolaget Aira som i höstas minskade personalen och sparkade vd:n.

Värmepumpstillverkaren Qvantum från Åstorp går däremot från klarhet till klarhet, enligt vd Fredrik Rosenqvist.

Fredrik Rosenqvist

2025 inleddes med ett kapitaltillskott på 1,2 miljarder från bland andra tidigare EQT-vd:n Thomas von Koch, IMAS Foundation, Munters, SEB Greentech, DIG Investment och den tidigare Atlas Copco-vd:n Mats Ramström som även sitter i styrelsen.

Planen är att expandera kraftigt i Europa och utrusta dåligt uppvärmda flerbostadshus med värmepumpar och i år fick bolaget sitt genombrott.

— Det som är så fantastiskt för oss är att vi lyckades i stor skala. I flera europeiska städer fick vi ordrar och pumparna började installeras, bland annat i London, säger Fredrik Rosenqvist som är grundare och vd för Qvantum.

Exakt hur mycket omsättningen ökade vill han inte avslöja ännu, men att försäljningen ökat är han tydlig med.

Flerfaldigad försäljning

— Det är en kraftig ökning från året innan, ett antal gånger omsättningen från 2024.

Under 2024 omsatte Qvantum Industries 129 miljoner kronor, men gjorde samtidigt en förlust på 294 Mkr. Även om försäljningen för 2025 ökade så kommer siffrorna att vara fortsatt röda även för 2025.

Även om det fortfarande finns kapital kvar från förra investeringsrundan i början av 2025 tar Qvantum nu in cirka 220 miljoner kronor från befintliga ägare – och tar sikte mot lönsamhet.

— Det är något år kvar till dess, men vi har förmånen att få jobba med långsiktiga ägare så vi gjorde en toppfyllning, säger Fredrik Rosenqvist.

Han vill inte kommentera huruvida detta kan vara den sista gången bolaget reser kapital.

Produktionen och försäljningen ska nu fortsätta att öka, med en fabrik i Åstorp och en i Nyíregyháza i Ungern. Qvantum har verksamhet i sju europeiska länder och är representerade i totalt 17 länder i Europa.

— Målet för 2026 är inte att etablera oss i nya länder utan gå djupare i de länder där vi är, säger Fredrik Rosenqvist.