Ny smäll i Eolus

Uteblivna projekt med havsbaserad vindkraft slår hårt mot Eolus som flaggar för en rejäl förlust till följd av nedskrivningar. Bolaget slopar helt sitt tidigare resultatmål.

De preliminära siffror för det fjärde kvartalet som Eolus släppte på tisdagen visar ett rörelseresultat på minus 315 miljoner kronor för årets sista kvartal. Av förlusten består 240 Mkr av nedskrivningar.

Bland annat skriver bolaget nu helt av alla havsbaserade vindkraftsprojekt – med undantag av ett enda utanför Göteborg.

Vd Per Witalisson säger att marknadsförutsättningarna är alltför osäkra för havsbaserade projekt, delvis beroende på osäkra regelverk och bristande politisk uppbackning men också ökande kostnader.

– Det är extremt kapitalintensivt att utveckla all ny elproduktion så om det inte finns tydliga ramverk på plats så blir risken för hög. Därför har vi sedan mer än ett år tillbaka kraftigt dragit ner vårt fokus på havsbaserad vindkraft. Marknaden har inte förbättrats sedan dess och det har inte kommit några nya regelverk. Nu rensar vi de här värdena ur vår balansräkning.

Havsprojekten står för cirka två tredjedelar av nedskrivningarna. Resterande är landbaserade projekt till allra största del i Sverige och Finland, samt en mindre del i USA.

Det är alltså inte Donald Trump, som är en minst sagt stark kritiker av framförallt havsbaserad vindkraft, som spökar den här gången. Eolus Vind har heller inga havsbaserade vindkraftsprojekt i USA.

– Vi har en ganska stor projektportfölj i USA och har varit ganska framgångsrika där. Men vi är framförallt verksamma i Kalifornien som är demokratiskt styrt. I nuläget gäller det att så mycket som möjligt undvika federal inblandning, säger Per Witalisson.

Eolus Vind stryker nu också helt det tidigare finansiella målet om minst 1,4 miljarder kronor i totalt rörelseresultat under perioden 2025–2027. Övriga tre mål kvarstår oförändrade, bland dem att avkastningen på eget kapital i genomsnitt ska överstiga 15 procent per verksamhetsår.

– Vi signalerar att vi ser ganska positivt på marknaden och våra möjligheter framförallt genom avkastningsmålet. Efter de försäljningar vi gjorde precis före jul så har vi också reducerat vår skuld betydligt och är tillbaka på en liten positiv nettokassa.

Per Witalisson är trots dagens besked positiv inför den närmaste framtiden.

– Vi tycker att vi har tagit de åtgärder som vi kan. Vi har justerat organisationen. Vi minskar våra driftkostnader ganska kraftigt. Över tid kommer vi att följa med industrikonjunkturen och vi ser ljusningar där. Och vi ser positivt på vår amerikanska verksamhet, framförallt ett enormt behov av el till AI-datacenterna i Kalifornien och omgivande stater där vi har mycket projekt.

Eolus aktie föll på tisdagsförmiddagen med 18 procent.