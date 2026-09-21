Kända smyckebutiken byter ägare

Lotta Jewellery på Hamngatan är sedan många år välkänt för Malmöborna. Nu byter butiken ägare till en lokal branschkollega som bland andra utsmyckat kronprinsessan.
Efter mer än 30 år lämnar Lotta Jewellerys grundare Lotta Andersson över det hon kallar sitt livsverk.
– När jag bestämde mig för att lämna över var det viktigt för mig att det blev till någon som förstår vad jag har byggt och samtidigt har sin egen starka vision, säger hon i ett pressmeddelande.
Köparen är Malmödesignern Elin Sigrén…
Lotta Jewellery på Hamngatan är sedan många år välkänt för Malmöborna. Nu byter butiken ägare till en lokal branschkollega som bland andra utsmyckat kronprinsessan.
Efter mer än 30 år lämnar Lotta Jewellerys grundare Lotta Andersson över det hon kallar sitt livsverk.
– När jag bestämde mig för att lämna över var det viktigt för mig att det blev till någon som förstår vad jag har byggt och samtidigt har sin egen starka vision, säger hon i ett pressmeddelande.
Köparen är Malmödesignern Elin Sigrén…
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