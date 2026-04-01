Väggen som ska fostra målgörare

Går det att mäta intelligens och beslutsfattande i fotboll? Ja, säger den förre fotbollsagenten Niklas Strand. Med nya bolaget Footwallball vill han sätta en ny standard för träning och talangutveckling.

Niklas Strand har jobbat som designer bland annat för sportmärket Everlast. Parallellt har han sysslat med fotboll, först som spelare och senare som agent.

Niklas Strand , Rio Strand (MFF), Victoria Persson (Kristianstad FF ), Scott Strand ( BK Höllviken)

Under uppväxten på familjens gård utanför Höllviken tränade han, som så många andra, genom att sparka en boll mot en vägg. När han som agent började arbeta med spelare tog han idén vidare: Byggde en ny vägg och kompletterade med konstgräs och linjer. Det blev starten på Footwallball.

– Intensiteten i spelet blev väldigt hög. Det blev många repetitioner och beslut på kort tid, och jag utvecklade själv både höger och vänster fot, säger han.

Kamerasystem med AI

Produkten är en standardiserad träningsmodul med vägg, spelyta på 32 kvadratmeter samt kamerasystem och mjukvara med AI.

– Vi mäter allt som sker: första touch, andra touch, hastighet, acceleration, positionering, reaktionsförmåga och beslutsfattande.

På sikt ska man även kunna mäta visuella mönster som var spelaren tittar och planerar sin nästa aktion. Målet är att skapa en ny typ av objektiv data i fotboll som Niklas Strand kallar beslutsintelligens.

– Fotboll har blivit väldigt datadrivet, men det viktigaste har saknats: Hur spelare fattar beslut i pressade situationer. Det är det vi mäter.

Footwallball är utformat som en tävlingsform för att trigga den rätta intensiteten. Systemet gör det samtidigt möjligt att träna självständigt.

– Sedan kan du dela din data med tränare och klubb. Det skapar ett nytt sätt att arbeta med spelarutveckling.

Elitklubbar och akademier

Bolaget riktar sig till elitklubbar, men också mot en bredare målgrupp. Niklas Strand ser framför sig offentliga installationer där ungdomar kan spela, tävla och samtidigt få sina prestationer dokumenterade.

– Då kan spelare som inte är i en storklubbsakademi ändå visa vad de kan. Data blir tillgänglig för klubbar och scouter, vilket kan öppna dörrar till provspel.

Affärsmodellen bygger både på försäljning av moduler och abonnemang för data och analys.

Bygger global talangbas

– På sikt bygger vi en global databas över beslutsfattande i fotboll. Det är där det verkliga värdet finns. Sätter man en modul i till exempel Ghana eller Rio de Janeiro kan man identifiera talang utan att någon tränare varit där.

En pre-seed runda på 2 miljoner kronor för tio procent av bolaget ska vara klar innan utgången av 2026. I så fall menar Niklas Strand att modulen ska kunna finnas hos alla elitklubbar i Sverige innan 2027 är slut. Efter det är siktet inställt på internationell expansion.

– Vi bygger en ny standard inom fotboll. Vi siktar högt.