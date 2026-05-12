Skånska sportflygplanet siktar mot världen

Blackwing i Landskrona tillverkar några av världens snabbaste och lättaste sportflygplan. Med hjälp av EKN kan företaget säkra den finansiering som krävs för att växa internationellt – i en bransch där tillgång till kapital är avgörande.

Svenska kolfiberplanet kombinerar fart, design och ingenjörskonst på högsta nivå. Blackwing har beskrivits som luftens svar på Koenigsegg och har som mål att utveckla världens bästa sportflygplan. Bakom Blackwing står ingenjören och flygentusiasten Niklas Anderberg.

– Allt började egentligen med att jag ville bygga det bästa möjliga flygplanet till mig själv. Som gammal segelflygare ville jag skapa ett plan med samma frihetskänsla – något som saknas i de 60-talsplan som fortfarande dominerar på många flygklubbar, säger Niklas Anderberg, vd och grundare av Blackwing.

Erfarenhet från Saab

Med erfarenhet från KTH och arbete med SAAB Gripen tog Niklas steget att skapa ett eget flygplan. Resultatet blev ett ultralätt, snabbt och toppmodernt sportflygplan med imponerande aerodynamik – och det blev så bra att även andra flygare ville köpa det.

– Våra plan ska vara roliga att flyga, men samtidigt så snälla och säkra som möjligt så att man kan resa var som helst i Europa med dem. De kan starta och landa på bara 300 meter, vilket öppnar många möjligheter. Med en marschfart på 350 km/h kan du flyga från Sverige till exempelvis Italien på några timmar.

Kolfiberkonstruktionen, som limmas ihop, gör att Blackwings modeller bara väger runt 375 kg och kan flyga 250 mil på en tank. Planen, som har plats för två personer och 25 kg bagage, kostar runt 4 miljoner kronor. Med en produkt i premiumsegmentet – som dessutom kräver flygcertifikat – räcker det inte att satsa enbart mot den svenska marknaden.

Tyskland största marknaden

– Vår största marknad är Tyskland, men vi planerar att etablera oss i fler europeiska länder och ser även potential i Saudiarabien. Den amerikanska marknaden, som står för nästan hälften av den globala efterfrågan, är naturligtvis också mycket intressant för oss.

För att kunna satsa brett i en kapitalintensiv bransch samarbetar Blackwing och deras bank SEB med EKN, Exportkreditnämnden.

EKN:s garantier underlättar affären

Blackwings första kontakt med EKN var när en dansk kund ville ha en bankgaranti för att betala i förskott. Med hjälp av Motgarantin kunde EKN täcka 75 procent av bankens risk, vilket gjorde det möjligt för banken att utfärda garantin och därigenom möjliggöra förskottsbetalningen – och i slutändan hela affären.

På senare tid har Blackwing även använt EKN:s garantier för att stärka sitt rörelsekapital. Genom Rörelsekreditgarantin täcker EKN 50 procent av SEB:s risk på Blackwings checkkredit, vilket gör det möjligt för SEB att bevilja krediten.

– Vår försäljning är säsongsbetonad, vilket skapar utmaningar i kassaflödet. Under vintern går försäljningen ned och vi kan ha 400 fakturor ut men bara 4 fakturor in. Tack vare EKN kan vi få en checkkredit av banken och säkra likviditeten så att vi kan sova gott om nätterna även när det är lågsäsong.

Siktar på dubblad produktion

De kommande åren satsar Blackwing på att öka omsättningen från 42 till 100 miljoner kronor. För att lyckas behöver de fördubbla produktionen av plan i fabriken i Landskrona. Personalen har redan utökats till 20 medarbetare för att möta den planerade tillväxten.

– Vi köper in motorer, propeller, hjul och bromsar. Resten – som landningsställ, vingar, kropp och styrsystem – tillverkar vi själva. Nu levererar vi ungefär ett plan i månaden, men om vi lyckas etablera oss på den amerikanska marknaden kan vi vara uppe i 24–30 plan per år inom en femårsperiod, säger Niklas Anderberg.

Om EKN

EKN, Exportkreditnämnden är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Detta görs genom att försäkra svenska bolag, underleverantörer och banker mot risken att inte få betalt vid exportaffärer, vilket gör det lättare för företagen att få tillgång till finansiering.

