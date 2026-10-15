Nya konstmuseet jagar pengar från privata näringslivet

Malmös nya konstmuseum kommer att behöva hjälp från det privata näringslivet för att få driftfinansieringen att gå ihop. Nu planeras sponsorpaket – 35 Mkr per år saknas i kommunens budget.

Om en vecka går anbudstiden ut för den andra upphandlingen kopplad till om- och tillbyggnaden av Casino Cosmopol-huset i Kungsparken i Malmö. I början av oktober gick ansökningstiden ut för arkitekttävlingen om museets utformning och den 23 oktober ska entreprenadsanbuden för byggprojektet vara inne.

Projektet…