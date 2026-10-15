Nya konstmuseet jagar pengar från privata näringslivet

Malmös nya konstmuseum kommer att behöva hjälp från det privata näringslivet för att få driftfinansieringen att gå ihop. Nu planeras sponsorpaket – 35 Mkr per år saknas i kommunens budget.
Om en vecka går anbudstiden ut för den andra upphandlingen kopplad till om- och tillbyggnaden av Casino Cosmopol-huset i Kungsparken i Malmö. I början av oktober gick ansökningstiden ut för arkitekttävlingen om museets utformning och den 23 oktober ska entreprenadsanbuden för byggprojektet vara inne.
Malmös nya konstmuseum kommer att behöva hjälp från det privata näringslivet för att få driftfinansieringen att gå ihop. Nu planeras sponsorpaket – 35 Mkr per år saknas i kommunens budget.
Om en vecka går anbudstiden ut för den andra upphandlingen kopplad till om- och tillbyggnaden av Casino Cosmopol-huset i Kungsparken i Malmö. I början av oktober gick ansökningstiden ut för arkitekttävlingen om museets utformning och den 23 oktober ska entreprenadsanbuden för byggprojektet vara inne.