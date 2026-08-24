Hon blir Position Greens nya vd

En österrikare blir från och med 1 oktober vd för hållbarhetsrådgivaren Position Green. Den tidigare vd:n, medgrundaren Daniel Gadd, behåller sina aktier och blir kvar i bolaget som rådgivare och styrelseledamot.

Daniel Gadd har lett Position Green i mer än tio år till att bli Nordens största aktör inom ESG-mjukvara och hållbarhetsrådgivning. ESG står för ”Enviromental, Social and Governance” och är ett ramverk för att mäta en organisations hållbarhet och etiska påverkan.

2025 omsatte koncernen nästan 360 miljoner kronor och de årliga återkommande intäkterna (ARR) landade på 224 Mkr. Detta efter att tillväxten bromsat in till följd av turerna kring EU:s regler för hållbarhetsrapportering och att USA nedprioriterat hållbarhetsfrågor. 2024 omsatte Position Green 320 Mkr, vilket nästan var en fördubbling mot året innan.

Slut på hypertillväxt

Daniel Gadd

– Nu när vi fortsätter den här resan kommer vi nog inte att ha den där hyper-tillväxten vi hade tidigare, de närmsta åren kommer vi nog att ligga mellan 10 och 20 procent. Det är ett nytt skede vi går in i och jag känner personligen att det är ett perfekt tillfälle att lämna över rodret, säger Daniel Gadd.

Hans efterträdare blir Julia Staunig, som tidigare arbetat bland annat för Danske Bank i Köpenhamn samt EU-parlamentet och kommissionen i Bryssel. Position Green kom hon i först i kontakt med när bolaget förvärvade hennes dåvarande uppdragsgivare Klinkby Enge.

– Hon har jobbat hos oss i tre år och gjort ett fantastiskt jobb som COO. Vi har planerat den här successionen länge och jag tror jättemycket på Julia och bolaget, säger Daniel Gadd, som behåller sin ägarandel i bolaget.

Norvestor huvudägare

Position Greens huvudägare är den norska riskkapitalfonden Norvestor och bland delägarna märks även finansgiganten Euroclear. Strategin är att konsolidera ESG-branschen, först i Norden och sedan i Nordeuropa.

Julia Staunig

– Vi vill fortsätta hävda oss som marknadsledande i Norden. Det senaste året har vi köpt två verksamheter i Norge och framöver kommer vi att ha ett stort fokus på att växa ännu mer i Norge och bli starkare även i Danmark, säger Julia Staunig.

Hon är född och uppvuxen i Österrike men fintar bort frågan om hennes bakgrund och språkkunskaper gör att DACH-regionen till en hetare marknad för Position Green.

– Det är en bra fråga, vi har ju redan ett starkt tysktalande team i Köpenhamn. Det kan bli så att vi växer även i DACH-regionen, det är en intressant marknad för oss, men det kommer nog att ske opportunistiskt där vi växer tillsammans med nyckelkunder eller partners. Samma sak gäller för Benelux-länderna, Storbritannien och Irland, säger Julia Staunig.

Daniel Gadd svarar på samma fråga:

– Det är inte en nackdel att hon talar flytande tyska och kanske har ingångar på superintressanta marknader. Men det är inte så att vi byter fokus, huvudanledningen till att vi vill ha henne som vd är att hon är en fantastisk ledare.

Position Green utsågs till Årets Rapidusföretag 2024.