Snart lättare att resa pengar

En EU-förordning kommer att göra det enklare att göra nyemission. I juni kommer förändringen som flugit under radarn. Även onoterade företag som söker kapital gynnas.

EU:s Listing Act antogs 2024 och har implementerats stegvis sedan december samma år. En av förändringarna som då trädde i kraft gjorde att bolag som varit noterade i minst 18 månader inte längre behöver upprätta något prospekt vid nyemissioner, utan bara ett betydligt mer kortfattat informationsdokument.

– Vi ser redan nu att det innebär mindre kostnader och administration för bolagen, säger Polynom Invests vd Mats Lind.

Mats Lind (Polynom invest), Daniel Sjöholm (Foyen) & Peter Gönczi (Spotlight Group)

I förra veckan, den 5 mars, trädde nästa del i kraft. Här handlade det om att sätta nya, förenklade standarder för prospektens utformning, inklusive fasa ut äldre prospektformat som EU-tillväxtprospekt.

Syftet är att göra det enklare för bolagen att upprätta prospekt. Och flera insatta personer som Rapidus varit i kontakt med bedömer att det kommer att spara bolagen ännu mer tid och pengar.

– För små- och medelstora noterade bolag innebär det att kostnaden och bördan för att genomföra en företrädesemission minskar påtagligt, säger advokat Daniel Sjöholm, som är partner på advokatfirman Foyen och insatt i Listing Act.

Även Peter Gönczi, vd på Spotlight Group, välkomnar regeländringen:

– När något blir enklare för bolagen utan att det blir mindre säkert för investerarna så är det en bra regeländring. Även om vi gör allt vi kan för att stötta bolagen i de situationerna så är det fortfarande väldigt intensivt för ett tillväxtbolag med en väldigt liten organisation så allt som gör livet lättare för dem är välkommet, säger Peter Gönczi.

Beloppsgränsen dubblas, minst

Implementeringen av Listing Act fortsätter den 5 juni. Då kommer en stor förändring som också kommer att påverka onoterade bolag när den så kallade prospektgränsen höjs rejält. Det är alltså taket för hur mycket kapital ett företag får plocka in utan att upprätta prospekt hos Finansinspektionen (FI).

Gränsbeloppet gäller bolagets samtliga erbjudanden av värdepapper de senaste tolv månaderna. Dagens gräns är 5 miljoner euro men medlemsländer som vill ha en lägre gräns har haft option att välja 2,5 Meur, vilket Sverige gjort.

Från och med den 5 juni är huvudregeln istället 12 Meur och den lägre optionen 5 Meur. Det innebär alltså att Sveriges gräns åtminstone kommer att dubblas.

– Gränsen på 12 Meur gäller automatiskt från och med den 5 juni 2026. Om Sverige vill utnyttja möjligheten att sänka gränsen till 5 Meur krävs en aktiv nationell åtgärd. Beroende på hur det utformas kan det behöva gå via riksdagen, om det kräver ändring i lag, vilket skedde sist när gränsen om 2,5 Meur beslutades, säger Daniel Sjöholm på Foyen.

En viktig detalj är att prospektreglerna bara gäller erbjudanden till allmänheten. Riktade emissioner är undantagna och likaså erbjudanden till färre än 150 investerare.

De flesta mindre skånska innovationsbolag kan därför fortsätta precis som vanligt utan att ta notis om de nya reglerna. Men för vissa tillväxtbolag öppnas nya möjligheter.

– Man kan tänka sig att crowdfunding-plattformar och liknande intermediärer får utökade möjligheter att verka. En annan positiv effekt borde bli att bolagen kan genomföra emissioner under perioder av året som tidigare varit svåra på grund av kraven på aktuell finansiell information i prospektet, säger Daniel Sjöholm.

Möjliga bieffekter

Men om onoterade bolag kan undgå FI och ändå täcka sina kapitalbehov kan en effekt bli att färre bolag blir börsfähiga. Det är en baksida av den nya regeln, anser Mats Lind på Polynom Invest.

– Finansinspektionen är väldigt duktig och att behöva ta ett prospekt genom FI är en nyttig lärdom. Det är lite synd om mindre bolag inte får gå igenom den processen, säger han.

Han får medhåll av Daniel Sjöholm:

– Den största praktiska förändringen blir att många seed- och tillväxtemissioner som idag kräver fullständigt prospekt istället kan genomföras utan ett. Man kan till exempel genomföra två emissioner om vardera 5–6 Meur utan att någonsin behöva göra ett prospekt. Det minskar eventuellt incitamentet till en tidig börsnotering och det är värt att reflektera över om det verkligen är positivt för börsen på sikt.

Risk för oseriösa erbjudanden

En annan uppenbar risk med högre prospektgräns och lägre krav på informationsgivning vid finansieringsrundor är att det öppnar för större oseriösa erbjudanden. Men även utan prospektplikt gäller regler om marknadsmissbruk och korrekt marknadsföring vid alla erbjudanden till allmänheten. Det är således upp till FI och Ekobrottsmyndigheten att ingripa mot bedrägliga erbjudanden, men frågan är om de kommer att upptäckas i tid.

– Sofistikerade investerare är vana vid att göra egna due diligence-undersökningar och ha god insyn i vad som sker på marknaden. Det är privatinvesteraren som riskerar att investera utan tillräcklig information. Förhoppningsvis blir detta inte ännu en faktor som minskar intresset från privatinvesterare att agera i marknaden för noterade små- och medelstora bolag.