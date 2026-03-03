Motigt för småbolagen

På måndagen skrev Rapidus om den kassa tajmingen för skånska läkemedelsbolag som nyligen tagit in, eller försökt ta in, kapital. Värdelösa teckningsoptioner kommer nu slag i slag.

Det Helsingborgsbaserade vattenreningsbolaget Axolot Solutions tagit in pengar i flera omgångar genom åren.

Nu har det varit dags att omsätta en teckningsoption som var en del av en företrädesemission som genomfördes i november 2024. Teckningsoptionerna (TO 5) kunde maximalt ge bolaget cirka 10,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Anders Lundin, vd Axolot

Teckningskursen var satt till 39 öre. I skrivande stund står Axolots aktie i 38 öre. Trots det blev det lite pengar.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna avslutades på måndagen och utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 54,5 procent. Därmed får Axolot in 5,6 Mkr före transaktionskostnader.

Bolaget har tidigare meddelat att styrelseordförande Lennart Holm, styrelseledamöterna Lars-Erik Johansson och Mats Lindstrand samt teknikchefen Lennart Hagelqvist kommer att utnyttja innehavda teckningsoptioner. Även bolagets större ägare Weseba har utnyttjat samtliga innehavda teckningsoptioner. Sammanlagt uppgår dessa teckningar till cirka 2,5 Mkr.

Nanoecho

Medicinteknikbolaget Nanoecho i Lund, med vd Linda Persson, har publicerat utfallet för sin företrädesemission av units. Utfallet visar att emissionen precis nådde minimigränsen.

Inklusive garantiåtaganden blev teckningsgraden 42,2 procent och bolaget får in 7,6 Mkr efter kostnader.

Linda Persson

Teckningsgraden exklusive garanter blev 35,1 procent varav 29,8 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 5,3 procent utan.

Emissionen var säkrad till 20,5 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Hela garantin har tagits i anspråk.

Emissionen var villkorad med att Nanoecho behövde få in minst 7,5 Mkr netto. En gräns som alltså nåddes med knapp marginal.

Samtidigt meddelar bolaget att tidpunkten för att skicka in ansökan om marknadsgodkännande för sitt ultraljudssystem skjuts fram, från första halvåret 2029 till andra halvan samma år. Det fortsatt utmanande investeringsklimatet anges som skäl.

Synact Pharma

Biotech-bolaget Synact Pharma meddelade sent på måndagen att bolaget inte går vägen via företrädesemission, utan genomför en riktad nyemission som ska tillföra bolaget nästan 52 miljoner kronor.

”Emissionen tecknades av ett antal svenska och internationella kvalificerade investerare samt vissa befintliga aktieägare, inklusive Hunter Capital och Johannes Schildt”, skriver bolaget i pressmeddelande.

Jeppe Øvlesen

Bolaget, med vd Jeppe Øvlesen, utvecklar behandlingsmetoder för inflammatoriska sjukdomar som befinner sig i kliniska fas 2- samt fas 2b-studier. Behandlingarna går ut på att stimulera kroppens egna förmåga att lösa inflammationer, snarare än att dämpa immunsystemet.

Bolaget gick in i 2026 med mer än 53 Mkr i kassan och det nya kapitalet ska ge Synact mer ”finansiell flexibilitet” samt förlänga dess runway.

I söndags, den 1 mars, tillträdde Synact Pharmas nya finanschef Ann Kristin Led, som tidigare haft ledande roller på bolag som MedTrace Pharma, MC2 Therapeutics och Lundbeck.