Ökad turism i Skåne

Antalet gästnätter i Skåne under 2025 ökade till de högsta hittills. Det visar nya siffror från Visit Skåne som ser en långsiktig trend.

Juli och augusti är de mest populära månaderna för att besöka Skåne. Det skriver Visit Skåne i ett pressmeddelande.

Intresset stiger dock snabbare under resten av året med en ökning på 6 procent jämfört med 4 procent under sommarmånderna juli och augusti.

Många mindre kommuner ser också tillväxt med ökat antal besökare vilket tyder på ett bredare intresse för hela regionen och inte enbart för de klassiska turistorterna, kusterna och städerna.

Totalt blev det 7,2 miljoner gästnätter, vilket var en ökning med 5 procent och den högsta noteringen hittills för ett år.

Av totalen stod svenska gästnätter för drygt 5 miljoner medan de utländska stod för drygt 2 miljoner. Men det var de utländska som steg mest.

Fler tyskar och amerikaner

”Närmarknaderna fortsätter att gå starkt samtidigt som långväga marknader som USA växer snabbt. Tyskarnas intresse för Skåne tilltar med 17 procent och är vår största utlandsmarknad. Danmark är den näst största utlandsmarknaden och ökade med 5 procent. USA visar en uppgång på 16 procent och landar på tredje plats”, skriver Visit Skåne.

”Vi har en långsiktig trend där Skåne har stärkt sin position som besöksmål under många år. Vi ser ett fortsatt stort intresse från utländska besökare och en växande nyfikenhet på alternativa resmål utanför våra klassiska destinationer. Och förbättrad infrastruktur och goda reseförbindelser bidrar till den starka utvecklingen, säger Max Granström, vd på Visit Skåne i pressmeddelandet.

Logiintäkterna summerade till totalt 4,1 miljarder kronor och motsvarade en total beläggningsgrad på 58 procent.