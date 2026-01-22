Immunovia hålls kvar i öres-träsket

Bioteknikbolaget Immunovia drar tillbaka planer på att utföra en omvänd aktiesplit efter att förslaget mött motstånd från flera av dess 11 000 aktieägare. Aktien fortsätter därmed att vara en av Skånes alla öres-aktier.

– Vi drev frågan om en omvänd aktiesplit eftersom ett högre aktiepris efter spliten skulle flytta Immunovia ur kategorin ”penny stock” (öres-aktie, red). Det är viktigt för att attrahera institutionella investerare och specialistinvesterare, eftersom många har interna begränsningar som hindrar dem från att köpa lågt prissatta aktier.

Flera aktieägare motsatte sig förslaget och ledningen gjorde bedömningen att det skulle bli svårt att få igenom förslaget med två tredjedelars majoritet, så den planerade extra bolagsstämman ställdes in.

Jeff Borcherding

– De aktieägare som var emot den omvända spliten bad oss att pausa och invänta ett starkare aktiepris och mer momentum i aktien, drivet av positiva nyheter.

Immunovia har dock kommit med en del positiva nyheter. I fjol lanserade bolaget sin produkt Pancreasure, ett test för att upptäcka cancer i bukspottskörteln i ett tidigare skede än med dagens metoder.

– Vi är mycket nöjda med de inledande resultaten av lanseringen, särskilt med antalet aktörer som uttryckt intresse för att införa testet i sina övervakningsprogram för högriskpatienter. Vårt initiala fokus har varit att skapa och bygga vidare på det intresset. Nu fokuserar vi på implementering i dessa program.

I måndags meddelade bolaget dessutom att man erhållit regulatoriskt godkännande i Kalifornien. Därmed har Immunovia tillstånd att utföra tester i 47 av 50 delstater och resterande tre väntas komma under första halvåret i år, enligt Jeff Borcherding.

– Vi har fler kundprospekt i Kalifornien än i någon annan delstat och godkännandet gör att vi omedelbart kan börja med Pancreasure-testning tillsammans med ledande institutioner som Stanford Medicine, som har väntat på att kunna använda testet.

Aktien fortsätter ned

Men Immunovias aktiekurs fortsätter att falla och har minskat med mer än 99 procent på tre år, till cirka 22 öre i skrivande stund. Aktien har hög volatilitet och bolaget har nästan 11 000 aktieägare hos Avanza.

I samband med lanseringen i fjol genomförde bolaget en företrädesemission på 100 miljoner kronor och 20 Mkr i brygglån för att klara emissionen. Den tecknades till 88 procent och resten tilldelades garanter. Detta var ett år efter att bolaget tagit ett brygglån på 15 Mkr för att klara en företrädesemission på 70 Mkr.

Ledningen har gjort tydligt att man söker kapitalstarka investerare, som specialiserar sig på diagnostikbranschen i USA, för att ta sig ur den trängda situationen. Något som enligt Jeff Borcherding blir svårare utan en omvänd aktiesplit.

– Det kommer att finnas vissa investerare som antingen inte kan eller inte är intresserade av att investera i ett bolag vars aktiekurs ligger under 1 krona. Även om utmaningen blir större är vi fortsatt fast beslutna att säkra specialistinvesterare som ser den betydande potentialen och uppsidan i Immunovia.