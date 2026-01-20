Kjell Group får ny storägare och ordförande

Kjell Group, med vd Sandra Gadd, redovisar fortsatt fallande omsättning för det fjärde kvartalet. Nu pumpar storägarna in mer pengar. Dessutom går Rustas avgående vd in med 60 miljoner kronor och tar över ordförandeklubban.

Elektronikkedjan Kjell & Companys ägarbolag Kjell Group, som sedan i höstas leds av nya vd:n Sandra Gadd, kom sent på måndagen med preliminära siffror för det fjärde kvartalet förra året.

Omsättningen fortsätter att falla, denna gången med 9,9 procent. Samtidigt förbättrades lönsamheten, det justerade rörelseresultatet (ebita) på 37,8 (33,3) miljoner kronor gav en marginal på 5,4 (4,3) procent.

Sandra Gadd hänvisar till den pågående sortimentsöversynen som påverkat omsättningen negativt men samtidigt förbättrat bruttomarginal och kassaflöde. Bolaget har helt enkelt sålt ut det utgående sortimentet men ännu inte hunnit fylla på med det nya i samma utsträckning.

Sandra Gadd

– Ser man på vår historik så har vi växt och haft fina marginaler under väldigt många år. Om man tittar på hur sortimentet såg ut då så var det fokus på tekniktillbehör och andelen egna varumärken var högre än vad det är nu. Sen har man kanske låtit sortimentet glida iväg lite och det har blivit mer otydligt vad vi står för.

Översynen som ska ge ett mindre spretigt och mer fokuserat sortiment har resulterat i ovanligt låg lagernivå vid årets slut.

– Vi har verkligen jobbat med strategin, vilka saker vi ska ha och vilka saker vi inte ska ha, och det är det vi har ägnat en väldigt stor del av hösten åt. Nu har vi tagit bort 30 procent av vårt sortiment och behöver fylla på. Det kommer att ta sin lilla tid men så länge vi ser en gradvis förflyttning så är det bra, säger Sandra Gadd.

Kjell Group genomför nu två nyemissioner som sammantaget tillför bolaget mer än 200 Mkr. Sandra Gadd säger att pengarna dels ska stärka balansräkningen, där skuldsättningen i förhållande till nuvarande vinstnivåer är lite för hög, dels gå till att beta av en teknik- och investeringsskuld.

– Vi behöver lite mer flexibilitet i balansräkningen så att vi kan våga satsa. Vi måste ha lite felmarginal och lite marginal för möjligheter. Men sen har vi också en teknikskuld, saker som vi inte investerat i under de senaste åren till följd av att vi har varit i en nedåtgående spiral. En del av det gäller system som vi arbetar i som i princip inte servas längre.

Göran Westerberg

Pengarna kommer från en företrädesemission på 145,5 Mkr men också från en riktad emission på 60 Mkr som ger bolaget både en ny storägare och en ny ordförande vid kommande bolagsstämma i form av Rustas avgående vd Göran Westerberg. Han säger i ett pressmeddelande att hans ”avsikt att vara en engagerad och långsiktig ägare”.

Göran Westerberg blir enligt Rapidus beräkningar en av de största ägarna i Kjell Group med 12,3 procent. Han får köpa aktierna för 5,90 kronor, medan aktien i skrivande stund på tisdagen hade aktien vägrat falla och handlas för 8,10 kronor.

– Han är väldigt duktig på sortiment och retail. Men han har också förståelse för hur det är att göra förändringar. Jag kommer säkert att använda honom som bollplank. Man får väldig respekt för någon som satsar pengar, tid och kraft, och vill lägga energi i det här. Det är jättekul att han vill satsa på oss, säger Sandra Gadd.

Företrädesemissionen på 145,5 Mkr är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från Kjell Groups tre största ägare före emissionen: Cervantes Capital som kontrolleras av Spotifys medgrundare Martin Lorentzon, familjen Eklund (Tepe) och finansmannen Per Josefssons investeringsbolag Jofam.