Bonesupport stiger efter klargörande

Medicinteknikbolaget Bonesupport har varit hårt blankat och har felaktigt anklagats för att sprida missvisande uppgifter. Preliminära siffror för 2025 ger dock svar på tal och kursen skjuter uppåt.

På tisdagen offentliggjorde bencementbolaget Bonesupport preliminära siffror för 2025, där nettoomsättningen för det fjärde kvartalet beräknas uppgå till 313 miljoner kronor, en tillväxt på 36 procent jämfört med 2024. För helåret 2025 ser tillväxten ut att landa på 39,7 procent – mycket nära förväntan om en 40-procentig tillväxt. För 2026 är tillväxtförväntningarna något lägre: 35 procent.

Torbjörn Sköld

Till nyhetsbyrån Direkt säger Bonesupports vd Torbjörn Sköld att desinformation på marknaden ligger bakom det tidigarelagda offentliggörandet.

”Vi har fått många frågor om kvartalet och har noterat att det förekommit en del desinformation på marknaden, som vi ville förekomma genom att vara transparenta”, säger han.

Blankningscase

Under hösten har Bonesupports aktie blankats kraftigt, just nu på en sjunde plats i det svenska blankningsregistret med 9,25 procent av aktierna blankade.

Vid Sohn Investment Conference i London under hösten rapporterade flera medier att den svenska hedgefonden Brummer & Partners, representerad av Mattias Thärn, lyfte stark kritik mot Bonesupport.

Han hävdade bland annat att bolaget inte kommunicerat transparent med marknaden och anklagade ledningen för att inte svara på frågor. Vidare hävdade han att bolaget riskerar att inte få sin FDA-ansökan godkänd och att Bonesupport överdrivit efterfrågan på sin produkt samt blåst upp sin vinstprognos.

Men att offentliggöra de preliminära kvartals- och helårssiffrorna för 2025 ser ut att ge den effekt Torbjörn Sköld hoppades på. Aktien steg under onsdagmorgonen med 16 procent.

Den tidigare börsraketen Bonesupport fick under 2025 se aktiekursen ändra riktning helt och har sedan den 1 januari 2025 fallit över 40 procent – trots att bolaget levererat som förväntat med ökad omsättning.

Efter nyheten om de preliminära siffrorna ligger börsvärdet på 14 miljarder kronor.