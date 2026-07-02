Inbjudan till pop-up event i Stockholm

Peronal på Nasdaq foto : Rickard Kilström

Lunch med Rapidus och Danske Bank – Adam Kostyál om vilka regelverk, trender och kapitalflöden som formar marknaden framåt

Som prenumerant på Rapidus bjuds du in till ett exklusivt pop-up-event i Stockholm den 25 augusti.

Detta är ett särskilt sommararrangemang utöver våra ordinarie event i Skåne. Antalet platser är mycket begränsat.

I samarbete med Danske Bank har vi nöjet att presentera Adam Kostyál, en av Nordens mest erfarna profiler inom kapitalmarknaden och europeisk noteringschef på Nasdaq. Adam ansvarar för Nasdaqs noterade bolag i Norden och Baltikum, där drygt 1 000 bolag är listade.

I en tid präglad av geopolitik, ränteskiften och snabb marknadsutveckling ger Adam sitt perspektiv på vad som driver börsen just nu, hur noteringsklimatet utvecklas och vad Nasdaq gör för att stärka Stockholms position som finanscentrum i Europa.

Under lunchen diskuterar vi:

Är noteringsläget på väg att lossna?

Hur påverkas börshandeln av AI?

Vilka regelverk, trender och kapitalflöden formar marknaden framåt Antal platser är begränsat och fördelas i anmälningsordning.

Varmt välkommen!

När: Tisdag 25 augusti 2026, kl 11:15

Agenda: 11:15 Lunch, 12:00 Föredrag, 13.00 Kaffe, 13:30 Avslut

Hur: Vi bjuder på lättare lunch

Säkra din plats, anmäl dig nedan!

Partner för detta event

• Private Banking med dig i centrum • Helhetsrådgivning som börjar med dig • Tillgång till exklusiva möjligheter • En aktör i Norden med global räckvidd • Private Banking med dig i centrum • Helhetsrådgivning som börjar med dig • Tillgång till exklusiva möjligheter • En aktör i Norden med global räckvidd