Rekord för byrå i skakig bransch

I en bransch i gungning gjorde marknadsföringsbyrån Topvisible ett rekordår 2025. – Var och varannan vecka blir jag kontaktad av större bolag uppåt landet som vill förvärva oss, säger vd Magnus Äng.

Nästan 20 miljoner kronor i omsättning och 15 procents vinstmarginal gjorde 2025 till den digitala marknadsföringsbyrån Topvisibles bästa år någonsin, efter ett par tuffa år.

Magnus Äng

– Vi gjorde några satsningar som gick fel och behövde genomföra en del förändringar för att få det att vända. Vi blödde då, idag är vi lönsamma med tillväxt, säger Topvisibles vd Magnus Äng.

Han var med och grundade Topvisible 2012 tillsammans med Proad-grundaren Magnus Noord och serieentreprenören Jacob Lönroth. Men det var först 2022 när det började gå sämre för bolaget som han blev vd.

Från början arbetade Topvisible enbart med Google Ads som fortfarande utgör en stor del av bolagets affär. Men tillväxten 2025, som låg runt 30 procent, drevs enligt Magnus Äng av satsningar på utbildningar och nya branding-tjänster som tv-annonsering i streamingtjänster, digital utomhusreklam och poddreklam.

– Tidigare räckte det kanske med en riktigt bra kampanj med Google Ads, till exempel i samband med en produktlansering. Men marknaden förändras, i dag måste du jobba med branding och ha en balans i dina marknadsföringsinvesteringar, säger han.

Vägen framåt är fortsatt organisk tillväxt och en nysatsning på mjukvaran Insights, en egenutvecklad tjänst för varumärkesarbete baserad på bolagets tidigare SEO-tjänst Ranktrail.

– Idag är Insights en mervärdestjänst, men om ett år hoppas vi att den är en stand-alone inkomstkälla med egna kunder. Under tiden kommer vi att lägga till funktioner kontinuerligt, nu kollar vi till exempel på ett hjälpmedel för att öka synligheten i AI-sökningar.

Bransch i gungning

Det finns två tydliga trender i branschen för digital marknadsföring: konkurser och konsolidering.

I januari försattes Malmöbyrån Guts and Glory i konkurs och en månad tidigare konkursade Ansvara Marknadsföring Norden i Lund. Fler exempel på närliggande konkurser i Skåne under 2025 är bolagen Seorush, Seo X och Net Marketing Seo Sverige.

Som Rapidus tidigare rapporterat pågår det samtidigt en konsolidering i branschen. Det gäller både i Skåne – med Sjöbergska Huset, H&H Group, Viva Media och Collaboration Art – och i hela Norden.

I fjol förvärvade till exempel den danska marknadsföringskoncernen s360 svenska Docklin. Och för ett par veckor sedan rapporterade Resumé att riskkapitalbolaget Altor sonderat en försäljning av marknadsföringsnätverket Eidra, med verksamhet i Malmö.

– Hela branschen är i rörelse och det öppnar ju upp möjligheter. Var och varannan vecka blir jag kontaktad av större bolag uppåt landet som vill förvärva oss. Vi är inte intresserade av att slukas av existerande och konkurrerande aktörer, däremot är vi öppna för långsiktiga delägare och företag som kompletterar vår verksamhet, säger Magnus Äng.