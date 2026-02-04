Peab ser ljusning

Byggbolaget Peab från Förslöv ökade omsättningen med minskat resultat i det fjärde kvartalet. Det var ändå starkare än väntat vilket fick aktien att stiga.

Peab ökade omsättningen under det fjärde kvartalet från 16,8 miljarder kronor till 17,1 mdr. Rörelseresultatet blev 996 Mkr mot väntade 924, enligt en analytikersammanställning. Året innan var kvartalsresultatet 1,3 miljarder.

Rörelsemarginalen minskade därmed från 7,5 procent till 5,8 procent. Väntat var dock endast 5,6 procent.

Orderingången ser stabil ut med stora order från offentlig sektor kring infrastruktursatsningar och möjligtvis kan bostadsbyggandet se ut att bottna. Tillsammans med en höjd utdelning från 2,70 kronor per aktie till 3,30 kronor gjorde det att rapporten togs emot väl. Aktien steg med 2 procent på rapporten.

Jesper Göransson

”Trots fortsatta geopolitiska spänningar har det makroekonomiska läget stabiliserats i Norden. Förutom stabiliseringen av bostadsmarknaden märker vi effekter av de pågående infrastrukturinvesteringarna och det faktum att regeringarna i de nordiska länderna aviserat om stora kommande satsningar på både investeringar och underhåll. Totalt sett är utsikterna på de nordiska bygg- och anläggningsmarknaderna positiva för 2026”, skriver Jesper Göransson och fortsätter:

”Peab har en verksamhet som i vissa delar gynnas av osäkerheten i omvärlden och de pågående satsningarna inom polisen, kriminalvården, de säkerhets- och försvarsrelaterade projekten samt de tillhörande infrastruktursatsningarna.”

EQL Pharma

EQL Pharma, med Lundaprofilen Christer Fåhraeus som grundare och storägare, har påbörjat en återhämtning efter svagare period. Bolaget är en grossist av främst generiska läkemedel.

Aktien som toppade nära 100 kronor i juli i fjol står nu strax under 60 kronor, sedan hösten kantats av motgångar och förseningar av leveranser.

Bolaget skriver i rapporten för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal att en återhämtning är i sikte.

Omsättningen blev 119 Mkr mot 92 Mkr i motsvarande kvartal i fjol, en uppgång med 29 procent. Rörelseresultatet blev 19,5 Mkr jämfört med 14,8 Mkr i fjol.

Axel Schörling

”En successivt förbättrad lagersituation förväntas under det fjärde kvartalet kombinerat med en ytterligare produktlansering. Under det tredje kvartalet lanserades en ny produkt och fem produkter adderades till pipeline. Prognosen för försäljningstillväxten för helåret 2025/26 ligger kvar på omkring 15 procent”, skriver vd Axel Schörling i rapporten.

Aktien föll dock med ett par procent på rapporten.