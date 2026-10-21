Ägarkupp i Thule

Missnöjet jäser bland storägarna i fritidsutrustningsföretaget Thule. Efter en tvåårig utförslöpa för aktien avsätter de ordförande Hans Eckerström med omedelbar verkan.

Hans Eckerström har redan aviserat att han tänkt avgå vid nästa ordinarie bolagsstämma under våren 2027, men tålamodet räcker tydligen inte så långt för de större ägarna. Hans Eckerström lämnar nu ordförandeposten i Thule med omedelbar verkan sedan tre storägare krävt en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseordförande.

AM…