Opticept drar ner i Lund

Foodtech-bolaget Opticept måste spara mer. Nu står det klart att bolaget gör nya neddragningar som drabbar personalen i Lund. Samtidigt får bolagets tekniska chef gå.

Lundabaserade Opticept Technologies meddelade på tisdagen att ytterligare besparingar ska göras, bland annat genom att anställda i Lund sägs upp. Även konsultavtal sägs upp. Totalt ska det nya sparpaketet reducera kostnaderna med 8 miljoner kronor årligen när det är fullt genomfört.

Samtidigt får den tekniska chefen Hanshenric Carenborn lämna bolaget. Hans avdelning ska nu istället ledas av den operativa chefen Adeel Khan. Även denna omorganisation beskrivs i ett pressmeddelande som ”en del av det kostnadsreduktionsarbete som påbörjades 2025”.

De nu presenterade besparingarna är utöver de åtgärder som presenterades under 2025. I vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet 2025 skriver vd Thomas Lundqvist angående dessa att Opticept under sensommaren och hösten förra året genomfört besparingsåtgärder som ska reducera personalkostnaderna med 20 procent.

First North-noterade Opticepts teknik går ut på att med elektriska fält mjuka upp bland annat fasta livsmedel. Tekniken kan användas på en mängd olika produktområden, exempelvis blommor, olivolja eller pommes frites.

Lever på lånad tid?

Bolaget har under 2025 pressmeddelat om en lång rad samarbeten och affärer. Det tredje kvartalet blev också första gången boklaget rapporterat ett positivt resultat på ebitda-nivå.

Opticepts målsättning är att uppnå positivt ebitda-resultat för helåret 2026. Men under det gångna året behövde bolaget fylla på kassan mer än en gång. I maj lånade Opticept 27,5 Mkr, där bolagets största enskilda ägare, den kanadensiska pommesfrites-jätten Food Process Solutions (FPS), är en av de större långivarna.

I slutet av november var det dags att låna igen. Dels refinansierades en stor del av det tidigare lånet och dels lånade bolaget ytterligare 17,5 Mkr. Pengarna kom från ”ett antal professionella långivare samt befintliga aktieägare”, dock inte FPS den gången.

Rapidus har sökt Thomas Lundqvist för en kommentar utan att lyckas nå honom.

Opticept bildades 2021 när Lundabolagen Optifreeze och Arc Aroma gick ihop. På den tiden var Johan Möllerström involverad i bolagen, tillsammans med bland andra Per-Ola Rosenqvist, Martin Linde och Jonas Hagberg.

Denna trio är med på Dagens industris lista över de största säljarna av Intellego-aktier innan det uppmärksammade kursraset, med Jonas Hagberg allra överst. Både han och Martin Linde finns fortsatt bland Opticepts tio största ägare och Johan Hagberg är en av de större långivarna i bolagets senaste finansieringsrunda.

